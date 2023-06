Nowy tablet dość znanej marki będzie kusił bardzo niską ceną

Choć marka Chuwi nie ma oficjalnego dystrybutora w Polsce, to z dużym prawdopodobieństwem zdarzyło się Wam usłyszeć o jej urządzeniach, szczególnie że na Tabletowo regularnie o nich piszemy. Właśnie do oferty firmy dołączył nowy, tani tablet Hi10 XPro. Co zaoferuje i ile będzie kosztował?

Co zaoferuje tablet Chuwi Hi10 XPro?

Najważniejszym elementem każdego tabletu jest jego ekran. Ten w Chuwi Hi10 XPro ma przekątną 10,1 cala, rozdzielczość HD 1280×800 pikseli, proporcje 16:10, jasność do 400 nitów i standardową częstotliwość odświeżania obrazu, tj. 60 Hz oraz matrycę LCD IPS. Parametry wyświetlacza jasno zatem wskazują, że mamy tu do czynienia z budżetową propozycją.

Chuwi Hi10 XPro (źródło: Chuwi)

Nie tylko jednak one. Zastosowany w Chuwi Hi10 XPro procesor – UNISOC T606 z układem graficznym Mali G57 – również jest przeznaczony do tańszych urządzeń. Producent umieścił na pokładzie tego modelu też 128 GB pamięci na system, aplikacje i pliki oraz 4 GB fizycznego RAM, aczkolwiek istnieje możliwość zyskania dodatkowych 4 GB pamięci operacyjnej (na jej potrzeby zostanie wykorzystana pamięć flash).

Chuwi Hi10 XPro zapewnia również możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej za pomocą kart microSD o pojemności do 512 GB. Do tego można do niego włożyć nawet dwie karty SIM (jest obsługa technologii 4G LTE). Ponadto tablet umożliwi korzystanie z systemów lokalizacji GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Oprócz tego jego mocną stroną są głośniki stereo i wsparcie dla Widevine L1, co jest ważne dla osób, korzystających z serwisów VOD.

Chuwi Hi10 XPro fabrycznie ma pracować pod kontrolą systemu Android 13, podczas gdy energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 6000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na do 9,5 godziny pracy. Tablet ma wymiary 24,23×16,13×0,91 cm i waży 517 gramów, a jego obudowa wykonana jest ze stopu aluminium z recyklingu. Trzeba także odnotować, że sprzęt odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie.

Chuwi Hi10 XPro (źródło: Chuwi)

Ile będzie kosztował Chuwi Hi10 XPro?

Cena najnowszego tabletu marki Chuwi ma zaczynać się już od 79 dolarów, co jest równowartością ~325 złotych. Dodając do tego podatek VAT, który trzeba doliczyć, kupując na AliExpress (gdzie będzie dostępny Hi10 XPro), wyjdzie ~400 złotych.

Aktualnie urządzenia nie można jeszcze kupić, ale jeśli Was zainteresował ten tani tablet, to zaglądajcie do oficjalnego sklepu internetowego marki Chuwi na platformie AliExpress.

Aktualizacja:

Tablet jest już dostępny w sklepie producenta za ~420,68 złotych, ale do 19 czerwca 2023 roku, do godziny 8:59, otrzymacie rabat w wysokości 18 złotych na ten model.