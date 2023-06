Ministerstwo Cyfryzacji wyda 10 mld na budowę kolejnych światłowodów. Sprawdzisz, czy dotrze też do Ciebie

Szybki internet szerokopasmowy ma stać się powszechnie dostępny – Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że przeznaczy na budowę światłowodów ponad 10 mld złotych. Poinformowało również, że udostępniło narzędzie, które pozwoli Wam sprawdzić, czy zostanie on doprowadzony pod wskazany przez Was adres.

Na tej stronie sprawdzisz, czy światłowód będzie dostępny pod Twoim adresem

Na początku 2023 roku udostępniono SIDUSIS – System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, za pośrednictwem którego można sprawdzić, jakie usługi internetowe są dostępne pod wybranym adresem. O ile w większych miastach wybór bywa naprawdę duży, o tyle w mniejszych miejscowościach i na wsiach jest on mocno ograniczony.

To się jednak powoli zmienia, ponieważ operatorzy cały czas rozszerzają zasięg swojej sieci internetowej, a ponadto w zwiększeniu dostępności internetu szerokopasmowego pomaga Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dziś nie jest już żadnym zaskoczeniem, że również mieszkańcy wsi mogą korzystać ze światłowodu, a nie tylko bezprzewodowego internetu mobilnego, który z uwagi na swoją naturę bywa zawodny i wolny.

Wciąż jednak na mapie Polski nie brakuje adresów, pod którymi światłowód nie jest dostępny. Na szczęście można już sprawdzić, czy w takich lokalizacjach planowane jest doprowadzenie szerokopasmowego internetu – właśnie we wspomnianym wcześniej Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który dostępny jest pod adresem internet.gov.pl. Ponadto można też w nim zgłosić zapotrzebowanie na internet światłowodowy.

Jak powiedział podsekretarz stanu minister Paweł Lewandowski, informacja ta może być pomocna np. dla osób, które planują zakup domu czy mieszkania, a nie mogą pozwolić sobie, by nie korzystać z internetu szerokopasmowego, ale oczywiście nie tylko, bo osoby mieszkające w danej lokalizacji również z pewnością mogą być zainteresowane, czy dotrze do nich światłowód. To będzie zdecydowanie wygodniejsze niż dzwonienie po firmach, aby dowiedzieć się, czy jakaś planuje doprowadzenie światłowodu pod dany adres.

Warto tutaj dodać, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni, poza dotychczasową sprawozdawczością, mają także obowiązek przekazywania do 10. dnia każdego miesiąca informacji o planach inwestycyjnych finansowanych ze środków prywatnych w ciągu kolejnych 3 lat. Jeśli więc dziś nie ma planów doprowadzenia internetu szerokopasmowego pod dany adres, nie można wykluczyć, że w przyszłości się to zmieni – trzeba sprawdzać, a do tego można też zgłosić zapotrzebowanie za pomocą formularza, bo jak zostało wspomniane, istnieje taka możliwość.

Ministerstwo Cyfryzacji wyda ponad 10 mld złotych na inwestycje w sieci szerokopasmowe

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało również o ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu. Pieniądze na realizację inwestycji mają pochodzić z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z tego ostatniego ma też zostać sfinansowany m.in. zakup laptopów dla czwartoklasistów.

Na potrzeby wspomnianych konkursów Polska została podzielona na 402 obszary konkursowe: 152 obszary w ramach FERC i 250 obszarów w ramach KPO. Za pieniądze z FERC do światłowodu zostanie podłączonych 675 tys. gospodarstw domowych, a za środki z KPO 1,050 mln, czyli łącznie 1,725 mln. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z doświadczeniem w inwestycjach telekomunikacyjnych liczonym od 2015 roku.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, powiedział też, że ważnym elementem założeń konkursu jest objęcie zasięgiem szybkiej sieci również takich podmiotów jak szkoły, placówki ochrony zdrowia i urzędy. Warunkiem objęcia wsparciem tych podmiotów jest dotychczasowy brak dostępu do szybkiego internetu.