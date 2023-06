Nowy power bank Xiaomi to hołd dla 100 lat studia Disney

Wygląda na to, że smartfon z najpopularniejszą na świecie myszą to za mało. Świętując 100-lecie istnienia studia, Disney postanowił podjąć współpracę z Xiaomi. Oprócz telefonu w wyjątkowej edycji chiński producent przygotował coś jeszcze.

Nie tylko Xiaomi Civi 3

W minionym tygodniu informowaliśmy Was o pojawieniu się specjalnej edycji wydanego całkiem niedawno smartfona Xiaomi Civi 3. Zamiast motywu z Genshin Impact czy Coca-Coli jak u konkurencji, Chińczycy postawili na świętującego 100-lecie istnienia Disneya. Głównym bohaterem kolekcji jest bohater, który chyba wszystkim kojarzy się z korporacją z Burbank, czyli Myszka Miki.

źródło: Xiaomi

Sama edycja specjalna prezentuje się dość „standardowo”. Mamy bowiem dedykowane pudełko, w którym znajdziemy naklejki, etui z motywem słynnego gryzonia czy specjalną szpilkę do tacki. Do oprogramowania dorzucono natomiast motywy, tapety, a nawet animację ładowania kojarzącą się z Mikim. Czerwony smartfon sprzętowo nie różni się niczym od podstawowej wersji Civi 3 – to nadal urządzenie o bardzo solidnych podzespołach z potrójnym zestawem aparatów i akumulatorem 4500 mAh, który można stylowo podładować na mieście… nowym power bankiem z motywem Myszki Miki.

Xiaomi 10000mAh Disney 100th Anniversary Limited Edition

Bazą dla wyjątkowego akcesorium jest model power banka, zaprezentowany w poprzednim miesiącu. Do dyspozycji w warunkach przenośnych jest więc 10000 mAh w smukłej obudowie – w tym przypadku przyozdobionej zasłaniającym oczy Mikim. Podobnie jak oryginalna, podstawowa wersja, ma wbudowany, krótki przewód zakończony złączem USB-C, który sprawia, że akcesorium jest zawsze gotowe do działania (no chyba, że jest akurat rozładowane).

Źródło: Gizmochina

Maksymalna moc, z jaką power bank jest w stanie ładować urządzenie, wynosi 22,5 W. Możliwe jest również uzupełnienie stanu baterii w iPhonie, jednak maksymalna moc takiej operacji wynosi 20 W i potrzeba do tego odpowiedniego kabla ze względu na gniazdo Lightning. Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank jest w stanie obsłużyć do 3 urządzeń naraz i oferuje szereg rozwiązań zabezpieczających sprzęt przed uszkodzeniem.

Niestety, podobnie jak smartfon, power bank nie będzie oficjalnie dostępny w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę prostotę tego akcesorium, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby spróbować sprowadzić sprzęt na własną rękę. Disneyowska edycja specjalna nie jest przesadnie rujnująca dla portfela – podstawowy wariant power banka kosztuje 129 juanów, czyli ~80 złotych. Tutaj cena skoczyła do 199 juanów, co daje ~115 złotych.