1Password wprowadza klucze dostępu w przeglądarce

Korzystamy z coraz większej liczby kont online, a zapamiętywanie i zarządzanie hasłami do nich może stać się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście dostępne są rozwiązania mające na celu ułatwienie i zabezpieczenie naszego internetowego życia. Jednym z takich rozwiązań jest 1Password, popularna aplikacja do zarządzania hasłami, która właśnie wprowadziła nową funkcję – obsługę kluczy dostępu w przeglądarce internetowej.

Co to są klucze dostępu?

Klucze dostępu to nic innego jak bezhasłowy sposób logowania. Pozwalają one na szybsze i bezpieczniejsze logowanie w internecie. Taki klucz składa się z dwóch części i tylko jedna z nich jest udostępniania witrynie – do uwierzytelniania potrzebny jest komplet. Twórcy tytułowej aplikacji, powołując się na dane, udostępnione przez Google, podają, że takie rozwiązanie jest ponad 2x szybsze niż tradycyjne logowanie.

Klucze dostępu pozwalają na ich synchronizację, która umożliwia korzystanie z nich na dowolnym urządzeniu. Osoby posiadające większą ilość sprzętu na pewno docenią tę funkcję. Dodatkowo klucze dostępu można segregować i organizować np. za pomocą skarbców czy tagów. Klucze dostępu zastępują całkowicie hasła, a nawet dwuetapowe logowanie. Co więcej, aplikacja 1Password zapamięta, gdzie zdecydowaliśmy się ich używać i będziemy mogli automatycznie logować się niezależnie od sposobu logowania na stronie.

Klucze dostępu wykorzystują interfejs programowania aplikacji o nazwie WebAuthn. Ten interfejs API został opracowany w ramach organizacji FIDO Alliance, którego członkiem jest właściciel tytułowego menedżera haseł – AgileBits Inc. Warto zaznaczyć, że klucze dostępu są wspierane przez gigantów technologicznych, takich jak Apple, Google oraz Microsoft, a samo rozszerzenie dostępne jest na przeglądarki: Chrome, Firefox, Brave, Safari i Edge.

Jak działają klucze dostępu w 1Password?

Tytułowy sposób logowania jest niezwykle prosty – na naszym urządzeniu np. smartfonie, tablecie lub komputerze zostaną wygenerowane dwa specjalne klucze:

klucz prywatny,

klucz publiczny.

Klucz prywatny, jak sama nazwa wskazuje – jest prywatny, tj. dostępu do niego nie uzyska nikt postronny. Klucz publiczny zostanie natomiast udostępniony stronom internetowym.

Przy każdej próbie logowania będzie konieczne jej autoryzowanie kluczem prywatnym oraz zatwierdzenie czynności wybraną metodą – chociażby poprzez zeskanowanie odcisku palca na smartfonie.

W związku z tym, że klucze dostępu zastępują użycie hasła, podanie swoich danych na fałszywej witrynie zostaje wyeliminowane – publiczny klucz w 1Password jest losowy i generowany co połączenie, a jego kopia jest przekazywana konkretnej witrynie po naszej autoryzacji. Jeśli wpadnie on w niepowołane ręce, nie musimy się niczym przejmować. W przypadku naruszenia danych, klucze dostępu nie mogą zostać skradzione.

Jak skorzystać z kluczy dostępu w przeglądarce z 1Password?

Proces ten przebiega bardzo szybko i sprawnie. Wystarczy podczas tworzenia konta na danej stronie wybrać opcję logowania za pomocą klucza dostępu, a nie hasła.

Dodatkowo 1Password poinformuje nas, gdy na którymś z naszych istniejących kont pojawi się opcja dodania klucza dostępu.

Nowa funkcja na tę chwilę jest dostępna w wersji beta w formie rozszerzenia dla przeglądarek:

Chrome (macOS, Windows i Linux),

Firefox (macOS, Windows i Linux),

Edge (macOS, Windows i Linux),

Brave (macOS, Windows i Linux),

Safari (macOS).

Niestety sama aplikacja 1Password nie jest darmowa – cena tego programu wynosi 2,99 dolarów (~12-13 złotych). Nowi użytkownicy mogą skorzystać z darmowego, 14-dniowego okresu próbnego.