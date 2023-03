Netia kusi nową ofertą – 3 miesiące za 0 złotych i Disney+ w prezencie

Choć wciąż trwa kalendarzowa zima, to operatorzy już czują nadchodzącą wiosnę i wprowadzają do sprzedaży nowe, wiosenne oferty. Kilka dni temu zrobił to Play wraz z UPC, a dziś również Netia. Co przygotowała dla klientów? Sprawdźcie warunki najnowszej promocji.

Wiosenna oferta Netia

Na wiosnę 2023 roku operator proponuje internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s za 65 złotych miesięcznie. Jeśli ktoś chciałby korzystać z szybszego łącza, to jak najbardziej może to zrobić, choć oczywiście za nieco wyższą cenę: prędkość do 600 Mbit/s kosztuje 75 złotych co miesiąc, a do 1 Gbit/s – 85 złotych miesięcznie. W każdym przypadku jest to prędkość pobierania danych – prędkość wysyłania jest kilkukrotnie niższa. W cenie klient dostanie dostęp do serwisu Disney+ bez dodatkowych opłat na cały okres trwania umowy, tj. 24 miesiące. Później opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych, jeśli przejdzie na czas nieokreślony.

Netia oferuje również paczki, składające się z internetu światłowodowego i telewizji. Do każdej prędkości, tj. do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s i do 1 Gbit/s, klient może dobrać pakiet telewizji. Do wyboru są następujące opcje:

Pakiet TV S 4K z 81 kanałami za dodatkowe 5 złotych miesięcznie,

Pakiet TV M 4K ze 103 kanałami za dodatkowe 10 złotych miesięcznie,

Pakiet TV L 4K ze 189 kanałami za dodatkowe 35 złotych miesięcznie.

Ponadto do każdego pakietu można dokupić dodatkowe Pakiety Premium, na przykład Polsat Sport Premium wraz z Eleven Sports za 20 złotych miesięcznie albo Pakiet HBO w takiej samej cenie. Za 10 złotych miesięcznie dostępny jest zaś nowy pakiet Ukraina, zawierający 8 popularnych kanałów.

Dodatkowo osoby, które wybiorą pakiet z internetem światłowodowym z Disney+ i telewizją, otrzymają rabat od 10 do nawet 25 złotych na usługę telefonii komórkowej, jeśli dołączą ją do rachunku, czyli na przykład przeniosą numer z innej sieci. Rabat będzie przyznawany do końca trwania umowy na internet światłowodowy z Disney+, tj. maksymalnie przez 24 miesiące.

Warunki wiosennej promocji Netia

Promocja skierowana jest do nowych klientów – ci, którzy zdecydują się z niej skorzystać, przez trzy miesiące nie będą musieli płacić opłaty abonamentowej. Trzeba jednak wiedzieć, że podane powyżej ceny obowiązują tam, gdzie Netia ma własną sieć w budownictwie wielorodzinnym. Ceny usług dostępu do internetu dla budownictwa jednorodzinnego oraz na bazie sieci operatorów hurtowych, w tym przede wszystkim sieci zbudowanych w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa), będą o 20-25 złotych miesięcznie wyższe.

Szczegółowe warunki promocji „GigaRozrywka III – w niższej cenie” (PDF)