Vectra rozdaje HBO Max i zwiększa prędkość światłowodu

Vectra przedstawiła wiosenną odsłonę swojej oferty. Pojawiły się w niej nowe pakiety internetu, a także zwiększyła się prędkość „najwolniejszego” w ofercie. Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na zakup internetu światłowodowego, mogą zyskać dostęp do HBO Max nawet przez pół roku bez dodatkowych opłat.

Zmiany w ofercie światłowodu

Od 1 marca 2023 roku klienci, którzy zdecydują się na internet światłowodowy Vectra, mają do wyboru cztery opcje. W wiosennej ofercie dotychczasowa, najniższa prędkość do 300 Mb/s została zastąpiona przez łącze do 450 Mb/s. Ponadto do dostępnych już wcześniej opcji do 600 Mb/s i do 1,2 Gb/s dołącza nowa prędkość – do 900 Mb/s.

Każdy nowy klient, który wybierze ofertę Vectry, otrzyma dekoder TV Smart 4K Box wraz z telewizyjnym pakietem „Stalowym”, zawierającym 45 kanałów. Dostęp do nich możliwy jest nie tylko za pomocą dekodera, ale również poprzez aplikację TV Smart GO. Dekoder pozwala też na korzystanie z aplikacji popularnych serwisów streamingowych oraz gier. Dodatkowo przy wyborze pakietu do 600 Mb/s lub wyższego klient otrzyma modem, wyposażony w technologię Wi-Fi 6.

Miesięczne ceny za poszczególne pakiety kształtują się następująco: 59,99 złotych za 450 Mb/s, 69,99 złotych za 600 Mb/s, 74,99 złotych za 900 Mb/s oraz 104,99 za najwyższą prędkość 1,2 Gb/s.

HBO Max w prezencie nawet na pół roku

Jeśli klienci wybiorą prędkość do 450 Mb/s, otrzymają bezpłatny dostęp do serwisu HBO Max na jeden miesiąc. W przypadku wyboru opcji do 600 Mb/s dostęp do HBO Max będzie darmowy przez 4 miesiące, a jeżeli zdecydujecie się na najwyższe prędkości – do 900 Mb/s lub do 1,2 Gb/s – otrzymacie aż 6 miesięcy darmowego dostępu do tego serwisu. Z tej oferty skorzystają nowi klienci, którzy podpiszą nową umowę w okresie od 1 marca do 7 kwietnia 2023 roku.

W ofertach telefonii komórkowej Vectra również wprowadziła nowości. Klienci, którzy się na nią zdecydują, otrzymają rabat, którego wysokość jest uzależniona od wykorzystywanych przez nich innych usług firmy Vectra. Im wyższa prędkość internetu, tym tańsze pakiety mobilne. Przy prędkości do 1,2 Gb/s, za „Bezlimit” z 10 GB internetu klienci zapłacą jedynie 9,99 złotych miesięcznie (standardowa cena to 19,99 złotych).

Vectra lubi podnosić ceny

Przy okazji prezentacji nowej oferty warto przypomnieć, że Vectra to operator, o którym w ostatnim czasie sporo mówi się przede wszystkim w kontekście podnoszenia cen. Od początku tego miesiąca w życie weszła waloryzacja cennika, co oznacza faktyczne zwiększenie opłat o blisko 15%.

Ta podwyżka ma związek z tzw. klauzulą inflacyjną w nowych umowach na czas określony, która została ogłoszona w listopadzie 2022 roku. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas zmianami, operator może dostosować opłaty do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych maksymalnie dwa razy w ciągu roku. Niestety, klienci nie musieli długo czekać, aby zobaczyć skutki wprowadzenia tej klauzuli.

Niedawno przekazywaliśmy Wam również informacje o tym, że Vectra planuje kolejne podwyżki, które mają wejść w życie wraz z początkiem kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z nowym cennikiem, koszt usług internetowych ma wzrosnąć dokładnie o 7 złotych miesięcznie (u klientów z umowami na czas nieokreślony, którzy otrzymali informację o podwyżce).