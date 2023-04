Promocja w Play dla firm: dwa abonamenty w cenie jednego!

Promocje typu „dwa w cenie jednego” najczęściej kojarzą się nam ze sklepami takimi jak Żabka czy Biedronka. Teraz jednak taką ofertę przygotował też Play – chodzi o dwa abonamenty w cenie jednego. Kto może skorzystać z promocji?

Płacisz jeden abonament, a drugi dostajesz gratis

W ostatnim czasie Play naprawdę hojnie sypnął nowymi promocjami. Dzięki nim możesz między innymi zaoszczędzić przy zakupie iPhone’a, ponieważ firma zapłaci za Ciebie dwie pierwsze raty. Operator ma też nową ofertę, która może pomóc zakończyć wiele domowych kłótni, związanych z walką o pilota. To, co łączy te usługi, to fakt, że są one skierowane do klientów indywidualnych.

Operator nie zapomina jednak także o klientach biznesowych. Dwa abonamenty w cenie jednego to nowa promocja przeznaczona właśnie dla firm. Skorzystać mogą z niej wszyscy, którzy przeniosą jeden ze służbowych numerów do Play. Wówczas filetowy operator w gratisie dorzuci drugi taki sam abonament.

Ceny zaczynają się już od 45 złotych miesięcznie + VAT. Firma dodaje, że wybierając pakiet S, M, L lub XL dla Firm klienci mają do dyspozycji duży pakiet Internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i krajach UE.

Nowa oferta „2 abonamenty w cienie jednego” w Play dla firm (fot. Tabletowo)

Ponadto Play przypomina również o swoich usługach internetu światłowodowego UPC dla klientów biznesowych, którego ceny zaczynają się już od 40 złotych miesięcznie + VAT (po rabatach) za prędkość przesyłu danych 300 Mb/s.

Służbowy smartfon taniej w Play

Oprócz przedstawionej powyżej nowej oferty, operator przygotował też promocję, w ramach której klienci firmowi mogą otrzymać dowolny smartfon obniżonej cenie oraz w ratach 0%. Wszystkim, którzy szukają wydajnego smartfona do zajmowania się sprawami służbowymi, Play szczególnie poleca dwa modele wyposażone w moduł 5G:

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, który według zapewnień operatora można kupić taniej o 1200 złotych netto względem ceny bez umowy.

Motorola edge 30 neo 5G – taniej o 380 złotych netto względem ceny bez umowy.

Ze wszystkich promocji można skorzystać, wybierając się do salonów stacjonarnych, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz zdecydowanie najszybciej i najwygodniej – online na stronie play.pl.