Ten smartfon robi najlepsze zdjęcia na rynku. Przynajmniej według DxOMark

Bez wątpienia w chwili obecnej jednym z tych czynników, na które najbardziej zwracamy uwagę przy wyborze smartfona, w szczególności tego flagowego, jest jego aparat, a co za tym idzie – możliwości fotograficzne. Wygląda na to, że poznaliśmy właśnie najlepszy fotograficzny smartfon na rynku. Przynajmniej w teorii.

DxO ma nowego lidera rankingu

Dla wielu osób śledzących branżę technologiczną wiarygodność rankingów tworzonych przez DxO jest, delikatnie mówiąc, wątpliwa. Mimo to, za każdym razem z pewnym zaciekawieniem zerkamy, jaki wynik osiągnął w zestawieniu każdy nowy flagowy smartfon.

W ostatnim czasie niemałym zaskoczeniem był fakt, że najbardziej wypasiony flagowiec Koreańczyków, czyli Samsung Galaxy S23 Ultra uzyskał relatywnie niski wynik względem tego, co twierdzą o nim inni recenzenci, jak i sami użytkownicy. Obecnie urządzenie znajduje się na 12. miejscu rankingu DxOMark, a wyżej od niego są między innymi Honor Magic 5 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Pixel 7 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.

Przez pewien czas liderem zestawienia był wspomniany wyżej Honor Magic 5 Pro uzyskując w testach DxO dokładnie 152 punkty, a nieco wcześniej Mate 50 Pro z wynikiem 149 punktów. Teraz opublikowano test możliwości fotograficznych najnowszego OPPO Find X6 Pro, który osiągnął na tyle wysokie noty, że to właśnie on stanął na czele rankingu.

Oppo Find X6 Pro (fot. Oppo)

Za co DxOMark doceniło Oppo Find X6 Pro?

Warto przypomnieć, że OPPO Find X6 Pro został wyposażony w zestaw trzech aparatów o rozdzielczości po 50 Mpix każdy. Najistotniejsze jest jednak, że główna matryca to Sony IMX989, czyli sensor o wielkości 1 cala, co czyni go jednym z największych na rynku.

Spośród wszystkich sprawdzanych przez DxOMark aspektów, najwyższe oceny uzyskały zdjęcia robione w słabych warunkach oświetleniowych oraz zdjęcia i wideo portretowe. Równie wysoko oceniono fotki wykonywane zarówno na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz możliwości zoomu – OPPO zastosowało 3x zbliżenie optyczne i 6x hybrydowe.

Jako pozytywne cechy wymienione zostały świetna szczegółowość, celny i szybki autofocus, małą ilość szumów, bardzo dobre rozmywanie tła (tzw. bokeh) oraz stabilizację wideo. Natomiast wady to między innymi duża rozbieżność między podglądem, a finalnym zdjęciem, sporadyczne problemy z ekspozycją i kontrastem (w szczególności na zdjęciach portretowych) i trudności z łapaniem głębi ostrości na zdjęciach grupowych.

Zupełnie szczerze, nie do końca wierzę DxO. Zatem o tym, jak realnie spisuje się aparat Find X6 Pro będziemy mogli przekonać się w testach, gdy urządzenie trafi na nasz rynek, a nie jest to jeszcze pewne.