T-Mobile naprawiło swój karygodny błąd – to dobra wiadomość dla klientów

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi – tutaj można powiedzieć, że T-Mobile jak najbardziej się pomyliło, bo popełniło wielki błąd, wycofując ze sprzedaży tę ofertę. Na szczęście dla klientów operator zdecydował się (niespodziewanie) ją przywrócić. Dzięki temu znów możecie ją wykupić!

Nowa oferta Heyah 01

Nowa oferta w formule subskrypcji Heyah 01 została wprowadzona do sprzedaży w marcu 2021 roku. Początkowo operator oferował tylko jeden plan, za 19,99 złotych miesięcznie z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz pakietem 20 GB w Polsce (w tym 2,39 GB w roamingu w Unii Europejskiej). W maju 2022 roku do oferty dołączył pakiet za 29,99 złotych miesięcznie z 40 GB w kraju (w tym ponad 4 GB w UE), a także nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami.

Heyah 01 miało bardzo atrakcyjną ofertę, a na dodatek wygodną, ponieważ z barków klienta został ściągnięty obowiązek pamiętania o doładowywaniu konta bądź opłacaniu rachunków – należność za subskrypcję w tej formule jest pobierana przez T-Mobile automatycznie co miesiąc z podpiętej do konta karty płatniczej. Na dodatek w ramach promocji klienci mogli korzystać przez pierwszy miesiąc z jednego i drugiego planu za 1 złotówkę.

T-Mobile przywróciło tanią ofertę Heyah 01

T-Mobile niespodziewanie zdecydowało się jednak pod koniec zeszłego roku wycofać ze sprzedaży tańszy pakiet za 19,99 złotych miesięcznie – nowi klienci mogli go zasubskrybować tylko do końca listopada 2022 roku. Okazuje się jednak, że operator zdecydował się go przywrócić – tak samo po cichu jak kilka miesięcy temu wycofał go z oferty.

Serwis GSMOnline, który zauważył przywrócenie oferty za 19,99 złotych miesięcznie, przypuszcza, że T-Mobile zdecydowało się na taki krok, ponieważ plan za 29,99 złotych mógł sprzedawać się słabo. Zapytaliśmy operatora, co nim powodowało – gdy otrzymamy informację zwrotną, dodamy ją do niniejszego artykułu.

Zrzut ekranu z maja 2022 roku znów jest aktualny (fot. Tabletowo.pl)

Tymczasem warto jeszcze dodać, że obecnie w taryfie za 19,99 złotych otrzymacie już 3,83 GB do wykorzystania w Unii Europejskiej, zaś w planie za 29,99 złotych miesięcznie – 5,75 GB. Jeśli zaś interesują Was inne oferty w formule subskrypcji, to sprawdźcie, co oferują Orange Flex i Mobile Vikings.