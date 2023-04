Orange hojnie sypnęło internetem. Można zgarnąć nawet 2400 GB

Orange przygotowało specjalną ofertę, dzięki której klienci mogą zyskać nawet 2400 GB internetu. Operator okazał się bardzo hojny i mocno podbił stawkę. Do tej pory największą paczkę oferował Play, ale była ona o 400 GB mniejsza. Kto może skorzystać z nowej promocji francuskiej sieci?

Nawet 2400 GB od Orange

Operatorzy co jakiś czas przygotowują oferty z wielkimi paczkami internetu, by przekonać do siebie klientów. W lutym informowaliśmy Was, że w tej kwestii prym wiedzie Play, który zaproponował użytkownikom nawet 2000 GB internetu. Francuska sieć postanowiła jednak jeszcze mocniej podbić stawkę – dokładnie o 400 GB.

Orange przygotowało nową ofertę dla klientów korzystających z taryf Orange Free na kartę, Orange YES oraz Orange POP. Z pewnością ucieszy ona wszystkich, którzy chętnie korzystają z internetu mobilnego. Dzięki promocji użytkownicy mogą zgarnąć paczkę aż 2400 GB darmowego internetu.

Klienci oczywiście nie otrzymają tak ogromnej porcji GB naraz. Dzięki ofercie przygotowanej przez sieć mogą otrzymywać oni przez rok, co miesiąc, dodatkowy pakiet – każdorazowo po 200 GB. Pierwszy zastrzyk internetu dostaną już w momencie aktywacji usługi “Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB + 5G pass”. Kolejne pakiety włączane będą co miesiąc po odnowieniu się usługi. Każda z paczek ważna jest przez 31 dni.

Jak skorzystać z promocji?

Tak jak już wspomniałem powyżej, by skorzystać z promocji i zgarnąć nawet 2400 GB internetu, wystarczy aktywować pakiet “Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB + 5G pass”. Koszt takiej usługi to 35 złotych lub 39 złotych miesięcznie. Żeby dokonać aktywacji, należy wysłać SMS-a o treści “2400GB” na numer 811.

W każdej chwili klienci mogą sprawdzić również stan swojego pakietu internetu i to na trzy sposoby: wysyłając SMS o treści „ILE” na numer 630, za pomocą kodu *101*1# lub logując się do aplikacji Mój Orange. W przypadku tej promocji nie musicie się martwić, że nie zdążycie wykorzystać wszystkich GB internetu z paczki, ponieważ w regulaminie znalazł się zapis, że “środki z kolejnych paczek będą się sumować”.