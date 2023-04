Wiosną zapłacisz mniej za serwis urządzeń Huawei. Korzystaj aż do lata

Jeśli korzystamy z któregoś z urządzeń Huawei, a chcielibyśmy przedłużyć jego żywotność albo przywrócić do stanu używalności, to nadarza się ku temu bardzo dobra okazja. Firma zaplanowała akcję, podczas której usługi takie jak wymiana ekranu czy baterii będą wyraźnie tańsze.

Wiosenne porządki – części zamienne taniej o 20%

Czy trzymacie w szufladzie jakieś niedziałające urządzenie Huawei, któremu minęło już wsparcie gwarancyjne? Nie ważne, o jaki typ sprzętu się rozchodzi – rzecz może dotyczyć smartfona, tabletu, laptopa, smartwatcha, opaski czy słuchawek. Jeśli chcielibyście przywrócić je do życia, to pojawiła się okazja na zmartwychwstanie.

Teraz, zanosząc taki produkt do centrum serwisowego producenta, możemy skorzystać ze zniżki do 20% na wymianę wybranych części zamiennych. Oczywiście rabat może być mniejszy, ale to wciąż okazja do tego, by zastanowić się, czy nie warto czasem zainwestować w taką naprawę, a później odsprzedać odnowiony sprzęt – a może po prostu ponownie zacząć go używać.

Co najlepsze, wspomniana zniżka łączy się z promocją „Dni serwisowe”, dzięki której w każdą ostatnią środę, czwartek oraz piątek miesiąca można uzyskać dodatkowe 100 złotych rabatu na naprawę. Warto więc dobrze zaplanować termin wizyty w serwisie. Więcej informacji znajduje się na stronie serwisu Huawei.

Huawei wymienia baterie – ceny w dół

Jeśli odczuwamy wyraźny spadek żywotności baterii w naszym urządzeniu, można skorzystać z oferty specjalnej na wymianę akumulatora. W telefonach można zrobić to już za 99 złotych, w tabletach za 149 złotych, a w laptopach za 199 złotych. Więcej o tym na stronie serwisu poświęconej bateriom.

Ponadto, w ramach konieczności naprawy ekranu, Huawei zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany tylnej pokrywy sprzętu. Jeśli więc przez okres użytkowania zdążyliśmy porysować ten element obudowy, będziemy mogli cieszyć się całkiem nowymi „pleckami” w naszym ulubionym gadżecie.

Oto lista salonów serwisowych Huawei, w których do 30 czerwca 2023 roku można skorzystać z wiosennych okazji serwisowych: