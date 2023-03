Nowa usługa w T-Mobile. Operator zadba o bezpieczeństwo klientów w internecie

Obecnie połączenie internetowe jest praktycznie niezbędne. Nie tylko do naszych prywatnych celów, ale również do prowadzenia firmy. Często jednak zapomina się o tym, że internet to nie tylko szansa, lecz też zagrożenie, ponieważ na użytkownika czyha w nim wielu cyberprzestępców. Dzięki nowej usłudze klienci T-Mobile będą mogli poczuć się bezpieczniej.

T-Mobile będzie chronić Twój internet przez całą dobę

Operator sieci T-Mobile wprowadza usługę „Bezpieczny Internet”, która jest skierowana do klientów biznesowych i została oparta o model subskrypcji. Firma w swoim komunikacie stwierdza, że nowa usługa ma być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców i wyzwania, jakie stawia przed nimi działalność z wykorzystaniem internetu.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dla ponad 90% firm dostęp do internetu jest niezbędny do prowadzenia działalności. Firmy te są narażone przez to na ataki cyberprzestępców, takie jak ataki ransomware, DDoS czy nieautoryzowany dostęp do zasobów przedsiębiorstwa, który – jak się okazuje – przestępcy mogą otrzymać nawet dzięki lukom w programach pocztowych, takich jak Microsoft Outlook.

Warto podkreślić, że nie jest to marginalny problem, który dotyczy jedynie niewielkiej części polskich firm. Operator powołuje się na dane, z których wynika, że w ubiegłym roku około 58% instytucji w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent związany bezpieczeństwem. Nowa usługa T-Mobile ma zapewnić klientom, którzy się na nią zdecydują, kompleksową ochronę łącza internetowego przez całą dobę.

Jak działa nowa usługa?

Firma T-Mobile tłumaczy, że usługa „Bezpieczny Internet” zapewnia kompleksową ochronę użytkowników i zasobów klienta przed zagrożeniami z internetu poprzez kontrolę ruchu sieciowego. W ramach usługi Internet Biznes ruch internetowy kierowany jest z routerów brzegowych do firewalla znajdującego się w centrum danych T-Mobile, a następnie do internetu. Całość rozwiązania działa w obrębie sieci T-Mobile, co pozwala zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Ponadto klienci korzystający z nowej usługi nie potrzebują specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ całością zarządza zespół T-Mobile, składający się z doświadczonych ekspertów. Operator gwarantuje także uruchomienie firewalla nowej generacji (NGFW), konfigurację oraz zaimplementowanie polityk bezpieczeństwa w celu ochrony sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy nie ponoszą początkowych kosztów i mają dostęp do szybkiego wdrożenia.

Operator nie podał ceny tej usługi, ale deklaruje, że jest ona „stała i niska”, a klienci nie będą musieli ponosić żadnych dodatkowych kosztów.