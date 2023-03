Play rośnie jak na drożdżach. Ilu ma już klientów?

Play zdecydowanie może zaliczyć 2022 rok do bardzo udanych. W minionym roku operator osiągnął kilka kamieni milowych, dzięki czemu umocnił swoją pozycję na polskim rynku. Ilu klientów korzysta już z usług tej sieci?

Liczba klientów Play

Operator poinformował dziś, że liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) w 2022 roku wzrosła o 8,7% w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku do ponad 17 mln. Aktywnych klientów Play miał zaś 12,8 mln, co oznacza wzrost rok do roku o 5,2%. To podobna liczba do podawanej przez T-Mobile kilka tygodni temu – w 2022 roku niemiecki operator pozyskał 970 tysięcy nowych klientów, dzięki czemu ich liczba wzrosła do 12,5 mln na koniec ubiegłego roku. Orange zaś podało, że w 2022 roku zyskało prawie 300 tysięcy nowych użytkowników abonamentowych usług głosowych.

Play podał również, że na koniec 2022 roku miał ponad 2 mln abonentów usług dla domu dzięki dalszemu rozwojowi usług internetu stacjonarnego i telewizji, zarówno Play, jak i UPC. Dla porównania, T-Mobile miało ponad 154 tysięcy klientów internetu światłowodowego, a Orange ponad 1,6 mln użytkowników pakietu Orange Love. Sumarycznie w 2022 roku Play zwiększył bazę klientów usług komórkowych i stacjonarnych o 1,5 mln.

Ten wyjątkowy wynik jest efektem wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów zarówno z doskonałej jakości naszej sieci mobilnej i stacjonarnej, do czego przyczyniły się nasze nieustanne inwestycje, jak i podejścia marketingowego, które polega na zapewnieniu klientom wolności wyboru przy najlepszym stosunku jakości do ceny. Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play

Jednocześnie operator systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę – w 2022 roku uruchomił stację bazową numer 10000, a na koniec ubiegłego roku miał 10571 stacji i obejmował zasięgiem swojej technologii 5G ponad 50% mieszkańców Polski. Tutaj można dodać, że w styczniu 2023 roku uruchomiono kolejnych 81 nowych stacji, więc Play jest coraz bliżej osiągnięcia liczby 11000 nadajników. Z kolei w zasięgu usług dla domu jest 7,5 mln gospodarstw w Polsce. Podobny zasięg ma Orange, natomiast światłowód T-Mobile na koniec 2022 roku docierał do 5,6 mln gospodarstw domowych w kraju nad Wisłą.

Operator pochwalił się też, że był drugim największym jednostkowym płatnikiem podatku CIT wśród firm w Polsce, ponieważ za rok podatkowy 2021 wpłacił ponad 1,4 mld PLN podatku CIT.

Wyniki za 2022 rok – infografika