Uncharted Legacy of Thieves Collection za darmo w PS Plus!

PlayStation idzie za ciosem i po ostatnich, bardzo dobrych ofertach dla osób posiadających abonament PS Plus, tym razem także ma kilka świetnych tytułów. Gracze będą mogli sprawdzić m.in. Uncharted Legacy of Thieves Collection!

Uncharted Legacy of Thieves Collection w PS Plus

PlayStation Plus ostatnio mocno podkręca tempo i stara się nadrobić braki względem Xbox Game Pass. Piszemy o tym już po raz kolejny, ponieważ wygląda na to, że PlayStation wreszcie wzięło się do roboty i daje graczom to, czego potrzebowali, czyli świetne tytuły w ramach abonamentów. Tym razem osoby posiadające PS Plus będą mogły zagrać m.in. w Uncharted Legacy of Thieves Collection.

Screen z Uncharted Legacy of Thieves Collection (źródło: blog.playstation.com)

W skład tego pakietu wchodzą dwie gry z tej kultowej serii, czyli Uncharted 4: A Thief’s End oraz Uncharted: The Lost Legacy. Warto na pewno sprawdzić te tytuły, ale to przecież nie koniec możliwości, jakie dostajemy. W ramach najbliższego PS Plus będzie można odebrać także inne produkcje, jak chociażby Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction czy Rage 2.

Znamy całe, marcowe PS Plus!

Pełna lista gier liczy aż 20 tytułów. Z całą pewnością należy przyznać, że PlayStation się postarało, ponieważ nie są to tylko gry indie, czy też mało popularne tytuły, a naprawdę dobre gry. Swego czasu Tom Clancy’s Rainbow Six Ectraction zebrało przecież pozytywne recenzje oraz opinie ze strony graczy i innych osób z branży gamingowej.

Oprócz tytułów podanych wyżej, na liście gier z PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium znalazły się takie produkcje, jak:

Tchia,

Ghostwire Tokyo,

Life Is Strange: True Cloros,

Immortals Fenyx Rising,

Life is Strange 2,

Dragon Ball Z: Kakarot,

Street Fighter V Champion Edition,

Untitled Goose Game,

Final Fantasy Type-0 HD,

Neo: The World Ends with You,

Haven,

Ridge Racer Type 4 (PS Premium),

Ape Academy 2 (PS Premium),

Syphon Filter: Dark Mirror (PS Premium).

źródło: PlayStation Blog

Z kolei w PS Plus Essential znalazły się tylko trzy tytuły, o których pisaliśmy już wcześniej. Mowa o Battlefield 2042, Minecraft Dungeons oraz Code Vein.