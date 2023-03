HUAWEI zapowiedział nowy smartwatch. Zdecydował się na ostateczność

Dowiedzieliśmy się, że HUAWEI wkrótce zaprezentuje nowy smartwatch, którego się nie spodziewaliśmy – i to od samego producenta. Na oficjalną premierę tego wyjątkowego zegarka nie będziemy musieli długo czekać. Kiedy urządzenie zostanie oficjalnie pokazane ciekawskiemu światu?

Nowy smartwatch HUAWEI

Pierwsze wieści na temat nowego smartwatcha chińskiego producenta pojawiły się na chińskim portalu społecznościowym Weibo 3 marca 2023 roku. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać na oficjalne potwierdzenie, że HUAWEI faktycznie przygotowuje do premiery nowy zegarek – firma, również (na swoim oficjalnym profilu) na Weibo, zapowiedziała rychły debiut modelu Watch Ultimate. Tutaj trzeba wyjaśnić, że „Ultimate” oznacza m.in. „szczytowy” lub „ostateczny”, co wskazuje, że będzie to prawdziwie topowy sprzęt, jakiego jeszcze w ofercie tej marki nie było.

Informator, który jako pierwszy doniósł o nowym smartwatchu chińskiego producenta, zdradził, że jego obudowa zostanie wykonana z cyrkonu, który jest naprawdę bardzo wytrzymałym materiałem. Wykończenie premium ma się przełożyć na jego wysoką cenę, która (według nieoficjalnych informacji) ma wynosić w Chinach nawet 8000 juanów. Dla porównania, Mate 50 Pro obecnie kosztuje w Chinach od 6799 juanów. Oznacza to, że HUAWEI Watch Ultimate będzie kosztował więcej niż większość smartfonów marki!

Wysoka cena smartwatcha ma wynikać nie tylko z użycia materiałów premium do jego budowy, ale też funkcjonalności. Pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, lecz na udostępnionej przez producenta zapowiedzi widać rozgwieżdżone niebo i satelitę, co wskazuje na potwierdzenie nieoficjalnych doniesień o wsparciu dla łączności satelitarnej. Aktualnie żaden zegarek na rynku czegoś takiego nie oferuje.

źródło: HUAWEI Weibo

Kiedy premiera HUAWEI Watch Ultimate?

Na opublikowanym przez chińskiego giganta teaserze widnieje data 23 marca 2023 roku. Tego samego dnia zobaczymy też nowe smartfony z serii P60 oraz składanego Mate X3, więc nadchodząca konferencja producenta będzie obfitowała w bardzo ciekawe nowości. Które z nich pojawią się w Polsce? Niestety nie możemy tego potwierdzić ;) Nie ukrywamy jednak, że z niecierpliwością czekamy na oficjalną premierę wszystkich nowości HUAWEI. Informacje na ich temat oczywiście znajdziecie na Tabletowo.