PHOX to nowy operator w Polsce, który wynajmie Ci iPhone’a i Samsunga

PHOX to nowy gracz na polskim rynku, który ma wielkie ambicje. Spółka ta postawiła sobie za cel bycie synonimem wynajmu smartfonów w Polsce. Poza wynajmem oferuje także abonament ze specjalną zniżką. Ile to kosztuje?

Oferta PHOX

Jest to nowa spółka, która powstała w ramach partnerstwa 4RE oraz Digital Care. Oferuje ona usługę wynajmu smartfonów i wirtualnego operatora, który działa w ramach zasięgu sieci Plus. Potencjalny klient może wynająć sobie smartfon marki Apple lub Samsung wraz z abonamentem lub bez niego.

Abonament można ponadto opłacać bez wynajmowania urządzenia, jednak wówczas jest on o 10 złotych droższy. Zawarcie umowy wynajmu smartfona z PHOX wiąże się z kilkoma korzyściami – firma za darmo dostarcza urządzenie, a do tego gwarantuje darmową naprawę raz w roku. To znaczy za 1 złotówkę miesięcznie, ale jest ona wliczona w koszt wynajmu i nie można z tego zrezygnować, więc w sumie za darmo…

Ile to kosztuje?

Odpowiedź na to pytanie znana jest wszystkim studentom psychologii, filozofom oraz rzeczoznawcom – to zależy. Jednak w przypadku tej konkretnej firmy na całe szczęście jedynie od dwóch czynników, jakimi są interesujący nas smartfon oraz to, czy zdecydujemy się wraz z nim na abonament.

Jeśli abonament faktycznie nas interesuje, to mamy dwie opcje do wyboru – albo plan z 20 GB internetu, albo z limitem 50 GB na miesiąc. Cechy wspólne obu pakietów to nielimitowane rozmowy i SMS-y, dostęp do sieci 5G, umowa na czas nieokreślony oraz pakiet danych w UE. Konkretniej 4,8 GB dla pierwszego i 7,67 GB dla drugiego pakietu. Jak wspomniałem wcześniej, operator korzysta z zasięgu sieci Plus.

Cena abonamentu to 25 złotych za miesiąc za tańszy pakiet oraz 40 złotych za miesiąc w przypadku droższego. Jeśli jednak do abonamentu dobierzemy smartfon (albo raczej abonament do telefonu), to jego cena jest o 10 złotych niższa.

Jakie smartfony (i za ile) oferuje PHOX?

Firma oferuje potencjalnym klientom urządzenia dwóch marek – Apple (6 modeli w chwili pisania tego artykułu) oraz Samsung (obecnie 7 modeli). Ich listę możecie znaleźć na stronie usługodawcy, a także poniżej.

Urządzenia Apple dostępne w PHOX:

iPhone 14 w wersji 128 GB (219 złotych za miesiąc) oraz 256 GB (249 złotych za miesiąc),

iPhone 14 Plus w wersji 128 GB (249 złotych za miesiąc) oraz 256 GB (279 złotych za miesiąc),

iPhone 13 w wersji 128 GB (199 złotych za miesiąc) oraz 256 GB (219 złotych za miesiąc),

iPhone 13 Mini w wersji 128 GB (169 złotych za miesiąc),

iPhone 13 Pro w wersji 128 GB (229 złotych za miesiąc) oraz 256 GB (249 złotych za miesiąc),

iPhone 13 Pro Max w wersji 128 GB (249 złotych za miesiąc) oraz 256 GB (259 złotych za miesiąc).

Lista smartfonów Apple, które znajdziemy na stronie usługodawcy (fot. Tabletowo.pl / źródło: PHOX)

Urządzenia marki Samsung dostępne w PHOX:

Uprzedzam pytanie – nie, nie pomyliłem się przy wpisywaniu ceny Galaxy S22 Ultra. Wersja z większą ilością pamięci wewnętrznej jest tańsza, co nawet możecie zobaczyć na poniższym nagraniu.

Pewnie są jakieś haczyki…

Jeśli ktoś nie ma w planach przeczytać ani umowy, ani świetnie rozpisanego FAQ (po raz drugi w życiu dobrze się bawiłem, czytając ten dział), to faktycznie może się zdziwić. Przy oddawaniu sprzętu należy bowiem uiścić opłatę w wysokości 149 złotych za usługę wyczyszczenia pamięci telefonu ze wszelkich danych.

Wszystkie informacje tak naprawdę można znaleźć na stronie, a dostęp do nich w żaden sposób nie jest utrudniany. PHOX nawet informuje, które punkty odpowiadają za naprawę serwisową smartfonów – w przypadku Apple jest to iMad, natomiast Samsungami opiekuje się MTTC. Biorąc pod uwagę fakt, że obydwie firmy należą do Digital Care, nie jest to żadne zaskoczenie.