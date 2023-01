Nowa oferta MIX w Play. Zyskaj nawet 6 miesięcy bez opłat

Operator sieci Play przygotował nową promocję, dzięki której klienci mogą zyskać dodatkowe GB internetu, a ci, którzy zdecydują się przenieść numer z innej sieci, dodatkowo nawet 6 miesięcy bez opłat w ofercie MIX.

Jeszcze więcej internetu w Play

Play zaprezentował nową ofertę MIX, która – jak przekonuje sam operator – daje jeszcze większą swobodę i wybór w korzystaniu z telefonu. Nowa oferta to przede wszystkim większe paczki danych, co pozwoli klientom na swobodne korzystanie z internetu w smartfonie. W zależności od wybranej taryfy, może to być do aż 40 GB miesięcznie.

Jak rozkładają się bonusy w poszczególnych pakietach? W ofercie MIX S dostępne są 3 GB internetu (w tym 1 GB za zgody markietingowe). MIX M daje klientom 10 GB (w tym 2 GB za zgody marketingowe) i dodatkowo można zyskać 10 GB bonusowego internetu za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24. Taryfa MIX M zapewnia już 15 GB internetu (w tym 5 GB za zgody marketingowe), a za doładowanie kontraktowe w aplikacji operatora klient może zyskać dodatkowe 15 GB.

Największą paczkę internetu oferuje MIX XL – jest to 20 GB (w tym 5 GB za zgody marketingowe). Podobnie jak w przypadku poprzednich pakietów, klient może zyskać dodatkowe 20 GB za doładowanie konta przez aplikację operatora. Tak samo rozkłada się ilość GB internetu w ofertach MIX Elastyczny. To jednak nie wszystko, bo w wybranych ofertach MIX i MIX Elastyczny klient otrzyma również od Play pakiet 100 GB na social media ważny przez 90 dni.

źródło: Play

Czym różni się zwykły Play MIX od elastycznego? W tym pierwszym klient zobowiązuje się do zrealizowania 24 doładowań kwotą kontraktową, tj. od 30 do 70 złotych miesięcznie. W drugim zaś doładowuje 12 razy (przez 12 miesięcy) kwotą od 30 do 70 złotych (w zależności od wybranej oferty). Później może wybrać, czy następnie chce doładowywać konto taką samą kwotą, czy dwukrotnie wyższą. W przypadku wybrania pierwszej opcji musi to robić przez kolejne 24 miesiące, natomiast drugiej – przez dwanaście.

Nawet 6 miesięcy bez opłat

Dodatkowe benefity operator przygotował dla osób, które zechcą przenieść numer do Play i skorzystać z oferty MIX Elastyczny L lub MIX Elastyczny XL. Takim osobom proponuje bowiem nawet 6 miesięcy bez opłat, czyli bez obowiązku doładowania kwotą kontraktową, za to z pakietem podstawowych usług. Ponadto klienci mogą wybrać smartfon w przystępnej cenie na start – niektóre już od złotówki. Wśród wymienionych przez operatora modeli znalazły się Motorola moto e22i, Xiaomi Redmi 10C, Motorola moto g42, OPPO A17 i Samsung Galaxy A13 5G.

Play przypomina również, że w ofercie MIX i MIX Elastyczny można też wybrać wariant JUNIOR BOX przeznaczony dla najmłodszych użytkowników. Zestaw dostępny w takiej ofercie składa się ze smartfona, a także jednego z gadżetów w prezencie, np. bezprzewodowych słuchawek realme Buds T100 lub smartwatcha Maxcom FW36 Aurum SE.

Dodatkowo w pakietach MIX XL oraz MIX Elastyczny XL Play przygotował także usługę Naprawa Wyświetlacza. To rozwiązanie pozwala na naprawę sprzętu, w tym uszkodzenia wyświetlacza, obudowy, aparatu fotograficznego lub przycisków, przy rocznym limicie kosztów naprawy wynoszącym 600 złotych. Kurier odbierze uszkodzone urządzenie z podanego adresu i dostarczy je z powrotem po wykonaniu naprawy.