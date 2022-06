Zero zaskoczenia. iPhone 13 sprzedaje się rewelacyjnie

Przepis na sukces jest prosty – wystarczy zrobić bardzo dobry, niekoniecznie rewolucyjny smartfon i umieścić na nim logo nadgryzionego jabłka. Potwierdza to iPhone 13, który sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.

To było do przewidzenia

Który smartfon był najczęściej wybierany w 2020 roku? iPhone 11. Jaki smartfon zastąpił go na podium? iPhone 12. Jaki smartfon jest obecnie najczęściej kupowany? Chyba nie muszę tego pisać, ale pozwolę sobie wspomnieć, że iPhone 13.

iPhone 13 (fot. Jan Smoliński / Tabletowo.pl)

Ten schemat widoczny jest już od kilku lat – należący do topowej linii iPhone, ale nie ten najdroższy, zawsze zajmuje pierwsze miejsce na podium i zdobywa tytuł najpopularniejszego smartfona. Co więcej, nic nie zapowiada, aby miało się to nagle zmienić.

Jak wynika z najnowszych danych, udostępnionych przez firmę analityczną Counterpoint Research, najpopularniejszym smartfonem w kwietniu 2022 roku na globalnym rynku był iPhone 13, zostawiając wyraźnie w tyle konkurencję od innych producentów.

(fot. Counterpoint Research)

Apple ma naprawdę spore powody do świętowania. Druga pozycja należy bowiem do modelu iPhone 13 Pro Max, a podium zamyka iPhone 13 Pro. Co więcej, w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych smartfonów znalazły się jeszcze dwie propozycje z Cupertino – iPhone 12 i iPhone SE 2022.

Warto zauważyć, że w TOP 10 mamy tylko jeszcze dwóch producentów – Samsunga i Xiaomi. Południowokoreański gigant zajął 5., 6., 8. i 9. miejsce (odpowiednio Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13, Galaxy A3 Core oraz Galaxy A53 5G). Natomiast Redmi Note 11 LTE przypadła pozycja numer 10.

Samsung Galaxy S22 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że nie licząc iPhone’ów, tylko Samsung Galaxy S22 Ultra 5G jest jedynym urządzeniem z górnej półki, które znalazło się na omawianej liście. Pozostałe droższe smartfony mają już logo Apple – iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max i iPhone 12.

Counterpoint Research dodaje, że 10 najpopularniejszych modeli zdobyło 21% całego rynku smartfonów. Natomiast ten kawałek tortu (21%) składał się przede wszystkim z iPhone’ów, które stanowiły aż 89%. Trzeba przyznać, że to naprawdę imponujący wynik.

Wskazanie najpopularniejszego smartfona 2023 roku jest trudniejsze

Jak dobrze wiemy, Apple obecnie pracuje nad nowymi smartfonami z linii iPhone 14, które zostaną zaprezentowane jesienią tego roku. Prawie pewne jest, że to właśnie następca „Trzynastki” w przyszłym roku wskoczy na pierwsze miejsce najczęściej kupowanych smartfonów na świecie.

Nie należy jednak tutaj wykluczać drugiego pretendenta do tytułu mistrzowskiego – iPhone’a 14 Max. Co prawda będzie on droższy, ale otrzyma większy, 6,7-calowy wyświetlacz. Możliwe, że to właśnie ten model stanie się tym najpopularniejszym, w końcu klienci lubią duże ekrany w smartfonach, co pokazuje chociażby większe zainteresowanie 13 Pro Max niż mniejszym 13 Pro.

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że iPhone’y 14 będą droższe od swoich poprzedników, ale nie powinno to być dużą przeszkodą w drodze na podium. Tym bardziej, że urządzenia konkurencji również drożeją.