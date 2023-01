Tytan rynku e-commerce podaje dłoń przemysłowi farmaceutycznemu

Amazon oferuje całkiem sporo usług w ramach abonamentu Prime. Teraz przyszedł czas na chyba najbardziej osobliwą subskrypcję, wchodzącą w skład programu – możliwość realizacji recept.

Amazon kuma się z aptekami

W tym momencie, w skład abonamentu Amazon Prime wchodzi naprawdę sporo usług. Niestety, nie u nas w Polsce. My mamy możliwość korzystania jedynie z trzech podstawowych składowych subskrypcji:

bezpłatnej dostawy bez minimalnej kwoty zamówienia z Amazon.pl,

Prime Video, czyli serwisu VOD z filmami i serialami,

Prime Gaming, czyli subskrypcji Twitcha i gwarantowanych darmowych gier oraz nagród co miesiąc.

W Stanach Zjednoczonych mają się lepiej, bo do abonamentu wlicza się także dostęp do platformy Amazon Music, dostawy spożywcze Amazon Fresh, i Whole Foods Market, Prime Reading, a także – za pewną dopłatą – kompletna nowość, czyli RxPass. Co to takiego?

Otóż dopłacając do Amazon Prime dodatkowe 5 dolarów miesięcznie, subskrybenci mogą skorzystać z usługi bezpłatnej realizacji recepty na leki, z dostawą do domu.

Nie wszystkie leki przepisane przez lekarza będą mogły być dostarczone, ale ich lista jest duża – dotyczy powszechnie przepisywanych leków na ponad 80 schorzeń, w tym na cukrzycę, nadciśnienie, wypadanie włosów czy refluks żołądkowy. Pełny wykaz leków znajduje się na tej stronie.

Amazon RxPass (fot. Amazon)

Gdzie wady?

Wydaje się, że nowa usługa Amazonu jest bardzo wygodnym sposobem na uzupełnianie zapasów leków. Dla tych, którzy opłacają już abonament Prime, a i tak zmuszeni są przyjmować leki każdego dnia, a do tego mają trudności z poruszaniem się, i regularnymi wycieczkami do apteki po medykamenty, opcja dostarczania ich pod drzwi może być naprawdę przydatna. Rezygnacja z subskrypcji usługi jest równie łatwa, jak jej rozpoczęcie.

Ciekawe, w jakim kierunku będzie chciał się rozwijać Amazon w Polsce. Nie ukrywam, że najchętniej zobaczyłbym u nas możliwość skorzystania z Amazon Music. Oby!