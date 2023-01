Walentynki w Morrowind, czyli Prime Gaming na luty 2023 roku

Prime Gaming w lutym tego roku zmienia nieco reguły. Standardowo subskrybentom udostępnione zostaną różne gry, jednak nie będą mogli ich odebrać od razu. Amazon zdecydował się dawkować darmowe produkcje. Kiedy i jakie tytuły będziemy mogli dodać do naszych bibliotek?

Prime Gaming na luty 2023 roku

Amazon przygotował aż 9 produkcji, które mogą zostać odebrane przez subskrybentów Amazon Prime. Jednak w przeciwieństwie do dotychczas stosowanego modelu dystrybucji, nie będzie można dodać do swojego konta wszystkich naraz. Firma zdecydowała się na dawkowanie rozrywki graczom.

Dlatego też począwszy od 2 lutego 2023, Amazon co tydzień dodawać będzie po dwie gry do puli dostępnych do odebrania tytułów. W ostatnim tygodniu miesiąca dostaniemy natomiast 3 produkcje.

Darmowe gry od Amazon

Zawsze mi się podobało to sformułowanie – ostatecznie one nie są darmowe, a dostajemy je w ramach opłacanego abonamentu. Inna sprawa, że w naszym kraju jest on śmiesznie wręcz niski i prawdopodobnie ten stan rzeczy nie potrwa zbyt długo.

Niemniej na ten moment cena 49 złotych za rok wciąż obowiązuje. Co dostaniemy w lutym za równowartość banknotu z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego?

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY – 2 luty 2023 roku

Edycja gry roku The Elder Scrolls III: Morrowind będzie dostępna jako jedna z pierwszych gier. Zawita na serwery Amazona już 2 lutego i zawierać ma zarówno podstawową wersję gry, jak i wszystkie fabularne rozszerzenia.

Jako ciekawostkę dodam, że na 25-lecie serii The Elder Scrolls Bethesda również udostępniła tę produkcję za darmo. Jeśli jednak nie mieliście wówczas okazji do odebrania tego tytułu, to teraz jest dobry czas, aby to niedopatrzenie nadrobić!

Onsen Master – 2 luty 2023 roku

Ta urocza gierka opiera się na zarządzaniu gorącymi źródłami. Gracz dostaje zadanie, aby sprawić, by wszystkie gorące źródła na wyspie Izajima były znów funkcjonalne. Produkcja wyszła we wrześniu ubiegłego roku, jednak na Steamie może pochwalić się jedynie mieszanymi ocenami. Czyżby to gra, którą „kocha się lub nienawidzi”…?

Aerial_Knight’s Never Yield – 9 luty 2023 roku

W tej grze wcielamy się w Wally’ego, który mknie przez miasto, próbując uciec przed wrogami oraz rozwikłać pewną tajemnicę. Gracz będzie musiał wykazać się zręcznością, by nie stracić kontroli nad protagonistą i doprowadzić go do końca jego podróży. Produkcja zajmuje ponoć około 1,5 godziny i może pochwalić się aprobatą graczy.

Divine Knockout – 9 luty 2023 roku

DKO jest produkcją, w której wcielamy się w jednego z bogów (choć nie tylko) i walczymy na arenie przeciwko innym bóstwom. Możemy sterować poczynaniami m.in. Zeusa, Thora, Amaterasu czy Wu Konga, a nowe postaci cały czas są wprowadzane. To co, kto chętny na boskiego Tekkena…?

One Hand Clapping – 16 luty 2023 roku

Ta urocza platformówka polega na rozwiązywaniu zagadek, jednak nie w formie, o której mogliście pomyśleć. Tutaj mamy bowiem do czynienia z wpływaniem na świat przy pomocy piosenek, które są naprawdę przyjemne. Właśnie słucham ścieżki dźwiękowej tej produkcji i wiem, że to właśnie na ten tytuł czekam w lutym najbardziej!

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad – 16 luty 2023 roku

Arcade shooter, który zawiera tony akcji i hektolitry pikselowej krwi. Zadaniem gracza jest ocalenie swoich ludzi z niewoli STING oraz Scorpion Supreme. Czy nam się to uda? Przy odrobinie szczęścia (i stalowej cierpliwości) najpewniej tak!

Space Crew: Legendary Edition – 23 luty 2023 roku

Czy ktoś z tu obecnych grał w Bomber Crew? Nie? To sugeruję nadrobić, bo jest to fenomenalna produkcja! Space Crew zmienia nieco koncepcję i zamiast nadzorować działanie załogi bombowca z okresu II wojny światowej, nadzorujemy załogę statku kosmicznego. Będą abordaże, niespodziewane usterki oraz wiele intrygujących misji!

Tunche – 23 luty 2023 roku

Ręcznie rysowana grafika, akcja oraz misja przywrócenia spokoju w lasach deszczowych Amazonii. Cel ten osiągnąć możemy przy użyciu jednej z pięciu postaci, gdzie każda ma swój unikalny styl walki oraz zestaw ruchów. Gracze mogą przeżywać tę osobliwą przygodę w trybie solo bądź ze znajomymi w trybie współpracy!

Space Warlord Organ Trading Simulator – 23 luty 2023 roku

Ostatnia gra, w którą przyjdzie nam zagrać w lutym, jest niezwykła pod wieloma względami. Wcielimy się w niej bowiem w czarnorynkowego handlarza organami, który przemierza galaktykę, sprzedając wszelkiego rodzaju narządy wewnętrzne…

Na co czekamy?

Krótka odpowiedź – na wszystko, bo darmowe! Jak najbardziej zgadzam się z taką postawą, niemniej osobiście najbardziej zależy mi na zdobyciu One Hand Clapping oraz Space Crew. Najpewniej sprawdzę również Onsen Master, jednak nie wiem, czego się po tej produkcji spodziewać…