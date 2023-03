Ten smartfon zwróci Twoją uwagę, ale i tak go nie kupisz. I nie dlatego, że jest różowy

Na rynku jest mnóstwo smartfonów, dlatego producenci dwoją się i troją, aby ich urządzenie wyróżniło się z tłumu, bo to toruje mu drogę do serca klienta. Ta marka nie boi się odważnych i oryginalnych projektów – jej nadchodząca nowość również przykuje wzrok.

Ten smartfon wyróżni się z tłumu

Często patrząc na nowe smartfony myślimy: nuuuda. Nawet jeśli jakiś producent w końcu zdecyduje się na bardziej oryginalny design, to potem „wałkuje go” w wielu kolejnych urządzeniach, przez co naturalnie (i najczęściej bardzo szybko) nam on zwyczajnie powszednieje. Marka Tecno, która należy do holdingu Transsion (za chwilę wyjaśnię, dlaczego o tym wspominam), nie boi się jednak być ciągle oryginalna.

Do oferty tego producenta wkrótce dołączy nowy model – Tecno Camon 20 Premier 5G. Dzięki przedpremierowym, nieoficjalnym doniesieniom, poznaliśmy jego najciekawszy fragment, a mianowicie wygląd wyspy z aparatami i pierścieniem doświetlającym na panelu tylnym.

Jak możecie zobaczyć na zamieszczonych w niniejszym artykule zdjęciach, wyspa, na której znajdą się trzy aparaty, ma kształt nieregularnego pięciokąta. Producenci w większości decydują się na „bardziej klasyczne” kształty – kwadrat, prostokąt bądź okrąg. Tecno, jak widać, nie zamierza być jak inni – podobny, choć mniej „kanciasty” projekt zastosowało już w modelu Tecno POVA Neo 2.

źródło: Tech Arena24, The Clues Tech

Dowiedzieliśmy się też, że na rynku zadebiutują przynajmniej dwie wersje Tecno Camon 20 Premier 5G: różowa i czarna. Panel tylny obu zostanie pokryty skórą, natomiast w drugiej pojawi się na nim również wiele linii, które niejako podzielą go na mnóstwo mniejszych „figur”.

Ponadto poznaliśmy sporą część specyfikacji nowego smartfona Tecno. Wiemy już, że zaoferuje on swoim właścicielom ~6-calowy ekran OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1200 z modemem 5G, 8 GB RAM (+ 8 GB „wirtualnej” pamięci operacyjnej), do 512 GB pamięci wewnętrznej, aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i głośniki stereo. Urządzenie ma fabrycznie pracować na systemie Android 13 z HiOS 13. Na liście jego parametrów nie znajdą się zaś slot na karty microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

7.2 Ocena

Dlaczego interesują nas smartfony Tecno?

Nie tylko dlatego, że często są one oryginalne i wyróżniają się z tłumu (zob. Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition), a do tego firma prezentuje innowacyjne rozwiązania, które mogą zmienić (dosłownie) wygląd smartfonów. Ponadto warto odnotować, że niedawno do jej oferty dołączył pierwszy składany model – Tecno Phantom V Fold, którego cena jest bardziej przystępna niż cena Galaxy Z Fold 4.

Najważniejsze jest jednak to, że Tecno prawdopodobnie niedługo oficjalnie wkroczy na polski rynek, bowiem z branżowych doniesień wynika, że firma tworzy lokalny oddział. Będzie to zatem już druga marka, wchodząca w skład holdingu Transsion, obecna w Polsce – pierwszą jest Infinix, który rozpoczął działalność w kraju nad Wisłą w czerwcu 2022 roku.

Ponadto do Transsion Holdings należy itel, ale na razie nie mamy informacji, aby i ta marka zamierzała spróbować swoich sił w Polsce.