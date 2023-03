Z oferty Microsoftu zniknął Xbox Game Pass za 4 złote

Xbox Game Pass to subskrypcja, którą z pewnością kojarzy każdy gracz. Jego cena może nie jest wyjątkowo atrakcyjna, ale promocje dla nowych graczy umożliwiały wykupienie abonamentu za zaledwie 4 złote. Dostęp do gier w cenie paczki chipsów niespodziewanie został jednak usunięty ze strony Microsoftu.

Xbox Game Pass za 4 złote znika z oferty

Wchodząc na stronę xbox.com, po kliknięciu „Dołącz teraz”, wyświetlały nam się dwa plany usługi XGP – zarówno Ultimate, jak i PC, z informacją, że pierwszy miesiąc mogliśmy otrzymać za 4 złote. Dopiero po zakończeniu tego okresu cena usługi wzrastała do standardowych kwot – odpowiednio 54,99 i 39,99 złotych.

Teraz, gdy postanowimy wejść na witrynę, możemy się naprawdę rozczarować. A to wszystko dlatego, że informacja o pierwszym miesiącu w cenie 4 złotych zupełnie zniknęła. Oznacza to, że nawet nowy subskrybent musi zapłacić pełne kwoty… co jest co najmniej zaskakujące.

Można pomyśleć, że Microsoft postanowił utrudnić życie Polakom i tylko u nas promocja, która była niezwykle popularna – głównie przez swoją cenę i możliwości, została wyłączona. Jednak badając dalej temat okazuje się, że nawet za granicą Xbox Game Pass nie jest już dostępny za 1 euro.

Okazuje się, że Microsoft postanowił wyłączyć tę promocję globalnie. W komentarzu, przesłanym redakcji serwisu The Verge, Kari Perez, szef globalnej komunikacji w Xbox, powiedział:

Wstrzymaliśmy naszą poprzednią ofertę wprowadzającą do Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass i oceniamy różne promocje marketingowe dla nowych członków w przyszłości.

7.2 Ocena

Xbox Game Pass zyskał na popularności dzięki jego cenie

Zdarzały się okresy, kiedy Microsoft postanawiał rozpieścić graczy i uruchamiał promocję, w ramach której „promocyjny” (tj. tańszy) abonament Xbox Game Pass był dostępny nawet dla użytkowników, którzy już wcześniej korzystali z usługi. I to dodatkowo na trzy miesiące, a nie, jak standardowo, na jeden.

Brak subskrypcji Xbox Game Pass za 4 złote może negatywnie wpłynąć na jej popularność. Dostęp do tak ogromnej biblioteki gier za 4 złote był po prostu czymś wspaniałym, a jednak cena na poziomie 40 czy nawet 55 złotych miesięcznie po prostu nie zachęca do korzystania.