Nowa marka smartfonów może wkrótce wejść do Polski

Rynek smartfonów w Polsce już teraz nie należy do najmniejszych, jednak za czas jakiś może pojawić się na nim nowy gracz. Mamy coraz więcej dowodów na to, że urządzenia kolejnej marki mogą zawitać do naszego kraju. Czego możemy się spodziewać i o jakich dowodach w ogóle mowa?

Rynek urządzeń mobilnych w Polsce

Jeśli chodzi o rynek smartfonów w naszym kraju, to obecnie czołową pozycję zajmują produkty Samsunga oraz Xiaomi. Jeśli wierzyć stronie statcounter, to w ubiegłym roku koreański gigant, który zaprezentował już światu swoje najnowsze flagowce z serii Galaxy S23, miał w nim aż 29,46% udziałów. Drugie miejsce, z wynikiem 26,84% udziałów, należało do chińskiego kolosa, który niedawno zapowiedział Xiaomi 13 w dość intrygujący sposób…

Udział poszczególnych marek na rynku smartfonów w Polsce w 2022 roku (źródło: statcounter)

Do tego szanownego grona może jednak dołączyć jeden z największych producentów smartfonów, jakim jest Transsion Holdings. Jeśli nazwa ta nie brzmi zbyt znajomo, to dopowiem, że spółka ta jest właścicielem marek takich, jak Tecno, itel oraz obecnej już na naszym rynku Infinix.

Czym w ogóle jest Transsion Holdings?

Jak już wspomniałem powyżej, jest to jeden z większych producentów smartfonów, który jednak jest skupiony na rozwijających się rynkach. Smartfony chińskiej firmy są całkiem popularne w krajach afrykańskich, cieszą się uznaniem także w Indiach. Znane są również w Chinach, skąd przecież się wywodzą, więc nie jest to żadne zaskoczenie.

Firma oferuje swoje smartfony marki Tecno (która to ma szansę wejść na nasz rynek) w kilku krajach europejskich i radzi tam sobie całkiem nieźle. Na przykład w Czechach w czwartym kwartale 2022 roku uplasowała się na 4. miejscu, zgarniając 3% tamtejszego rynku smartfonów dla siebie. Zresztą wcale się nie dziwię, bo sam chętnie bym położył ręce na Tecno Phantom X, nawet pomimo jego wad.

Tak wygląda Tecno Phantom X i uważam, że design ma świetny! Podzespoły z kolei mogłyby być lepsze…

(źródło: Tecno Mobile)

To gdzie te dowody?

Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu firma prowadziła rekrutację pracowników, którzy byliby zainteresowani spróbowaniem swoich sił w polskim oddziale. Teraz, jak donosi portal GSMOnline, firma poszukuje szefa sprzedaży. Oznaczałoby to, że Transsion jest poważnie zainteresowane polskim rynkiem, a urządzenia Infinix generują u nas wystarczająco wysokie przychody, by wprowadzić na niego kolejną markę – Tecno.

Jeśli te informacje się potwierdzą, to być może polscy konsumenci będą mieli szansę nabyć najnowszą propozycję firmy, jaką jest składany Tecno Phantom V Fold. Zostanie on zaprezentowany na targach MWC (Mobile World Congress) 2023, które odbędą się w Barcelonie, w dniach od 27 lutego do 2 marca. Biorąc pod uwagę fakt, że modele marki Infinix są całkiem rozsądnie wyceniane, to obecność Phantom V Fold na naszym rynku mogłaby realnie zagrozić składakom Samsunga.

Czekamy na rozwój wypadków i mamy nadzieję, że marka Tecno będzie odpowiednio wyceniała swoje urządzenia w Polsce. Jeśli by się tak nie stało, to ewentualne wprowadzenie się na nasz rynek może się skończyć szybką wyprowadzką…