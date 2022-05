Do Polski wejdzie nowy producent smartfonów. Mogliście o nim nie słyszeć

Transsion. Tak nazywa się producent, który w postaci jednej lub kilku marek smartfonów może wkrótce zagościć na polskim rynku. Ciekawe, czego możemy się po nim spodziewać.

Kolejna siła na polskim rynku smartfonów

Co prawda Polska Samsungami i Xiaomi stoi, ale w naszym regionie daje się także zauważyć coraz większe zainteresowanie smartfonami innych producentów. Dość często wybieramy iPhone’y od Apple, a sięgając po urządzenia z Androidem nasz wzrok kieruje się ku dobrze wycenianym propozycjom od chińskich gigantów pokroju realme czy OPPO. Ciekawe, jak poradzi sobie u nas kolejna firma z Dalekiego Wschodu, która zdążyła podbić serca użytkowników w wielu innych częściach świata.

Transsion Tecno Phantom (fot. Infinix)

Transsion, które powstało w 2006 roku, jest popularne w Chinach i Indiach. W Afryce działa już od ponad 10 lat i zdołało zgromadzić na tym kontynencie tylu użytkowników, że jest tam czołowym dostawcą smartfonów, rozpoznawalnym praktycznie przez każdego interesującego się elektroniką mobilną. Część smartfonowych premier tego producenta organizowana jest w pierwszej kolejności właśnie na afrykańskim kontynencie.

Infinix Note 6 (fot. Infinix)

W Polsce od czasu do czasu dochodziły nas echa sukcesów Transsion – w postaci informacji o pojedynczych smartfonach marek Itel, Tecno i Infinix. Nieraz okazywało się, że kopiują one design i pomysły na konstrukcje od najważniejszych producentów elektroniki na świecie – na przykład Infinix Note 6 to jawna zrzynka z Note’ów od Samsunga. Z kolei Tecno Phantom X byłby całkiem przyjemnym flagowcem, gdyby nie fakt, że korzystał ze starego – jak na dzień swojej premiery – procesora.

Rekrutacja na stanowiska w Polsce

Transsion zaoferował stanowiska pracy dla chętnych osób, które widziałyby się w polskim oddziale firmy. Oznacza to, że za jakiś czas możemy się spodziewać wejścia firmy na nasz rynek. Oczywiście zejdzie jeszcze sporo czasu, zanim firma zbuduje u nas struktury umożliwiające sprawny marketing i sprzedaż własnych smartfonów, ale widać, że w tym kierunku wszystko zmierza.

Czekamy zatem na jakiekolwiek sygnały od polskiego przedstawicielstwa marki. Rzecz jasna – kiedy już zostanie ono powołane do istnienia ;)