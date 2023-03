Ktoś dał ciała w Xiaomi – ujawnił dwa smartfony, które dopiero będą miały premierę

Takie sytuacje się zdarzają – przez ludzki błąd światło dzienne ujrzały informacje, których producent prawdopodobnie wolałby nie ujawniać w danym momencie. Jak to się jednak mówi – mleko już się rozlało. Dowiedzieliśmy się, że Xiaomi wprowadzi na rynek jeszcze dwa smartfony z serii Redmi Note 12.

Xiaomi ma w zanadrzu jeszcze dwa smartfony z serii Redmi Note 12

W miniony czwartek miała miejsce globalna premiera serii Redmi Note 12, przy okazji której producent wprowadził do Europy również smartwatch Redmi Watch 3, którego cena początkowo wbiła nas w fotele. Nowe urządzenia marki zadebiutują w Polsce w tym tygodniu – w najbliższy czwartek, 30 marca 2023 roku. Wtedy też poznamy ich oficjalne ceny w kraju nad Wisłą.

Redmi Note 12 Pro (źródło: Xiaomi)

Okazuje się jednak, że rodzina Redmi Note 12 będzie większa niż się spodziewaliśmy – dołączą do niej modele Redmi Note 12 Pro (bez modemu 5G) oraz Redmi Note 12S (także bez wsparcia dla obsługi sieci 5G). Skąd o tym wiemy? Od samego producenta – na jego stronie opublikowano artykuł o globalnej premierze serii Redmi Note 12 i Redmi Watch 3, w którym dodano odnośnik do materiałów, przedstawiających nowe urządzenia.

Okazuje się jednak, że pracownik chińskiego giganta udostępnił więcej niż najpewniej by sobie sam producent życzył – na dostępnym dla wszystkich dysku znajdują się też grafiki, przedstawiające dwa modele, które nie miały jeszcze oficjalnej premiery: Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12S. Możemy to traktować jako potwierdzenie ich debiutu w nieodległej przyszłości.

Redmi Note 12S (źródło: Xiaomi)

Co zaoferują nowe smartfony z serii Remi Note 12?

Udostępnione grafiki nie zdradzają zbyt wiele na temat obu urządzeń – jedynie to, że oba modele wyposażone będą w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix. Redmi Note 12S zaoferuje w sumie trzy aparaty na panelu tylnym, podczas gdy Redmi Note 12 Pro już cztery. Według nieoficjalnych informacji, jeden z nich ma mieć matrycę 8 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny, zaś pozostałe to „zapychacze” do zdjęć makro czy pomiaru głębi ostrości.

To samo źródło podaje, że na pokładzie Redmi Note 12 Pro znajdą się 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 732G, podczas gdy specyfikacja Redmi Note 12S obejmie 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ 90 Hz i SoC MediaTek Helio G96.