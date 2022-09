Ten smartfon od razu rzuca się w oczy. Wygląda, jakby dziecko składało go z klocków

Kiedy spojrzymy na sklepowe półki ze smartfonami, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że niezależnie od producenta, wszystkie urządzenia wyglądają bardzo podobnie. Od czasu do czasu niektóre firmy próbują przełamać ten schemat, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. Na taki ruch zdecydowała się marka Tecno. Model Camon 19 Pro Mondrian Edition wygląda naprawdę… inaczej.

Reklama

Tecno zafunduje nam prawdziwą burzę kolorów

Trzeba przyznać, że to urządzenie naprawdę rzuca się w oczy. Plecki smartfona zmieniają kolor pod wpływem światła słonecznego. Samo rozwiązanie jest podobne do tego z urządzeń od vivo. Modele V23 i V25 również zmieniają swoje barwy. Ich obudowa ma jednak jednolitą kolorystykę.

Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition proponuje swoim użytkownikom zupełnie inny design. Widać, że tył smartfona jest podzielony na siedem różnej wielkości prostokątów. Gdy telefon znajduje się poza zasięgiem światła słonecznego, każdy z nich jest biały. Pod wpływem światła prostokąty zmieniają swój kolor na różne odcienie.

Czegoś takiego nie zaproponował wcześniej żaden producent i wygląda to naprawdę dobrze. Design produktu został zainspirowany twórczością Pieta Mondriana – holenderskiego artysty, jednego z prekursorów abstrakcjonizmu.

Piękne opakowanie – zwyczajne wnętrze

Nowy Tecno to typowy średniak. Urządzenie oferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Z kolei dotyk będzie śledzony z częstotliwością 240 Hz. Pod maską znalazł się dobrze znany MediaTek Helio G96, który będzie wpierany przez 8 GB RAM. Na pliki użytkownika producent przeznaczył 128 GB pamięci, ale można ją rozszerzyć za pomocą kart microSD do 512 GB.

Główny aparat smartfona to 64 Mpix jednostka z przysłoną obiektywu f/1,65. Urządzenie oferuje też matrycę 50 Mpix z przysłoną obiektywu f/1,98 jako zestaw przeznaczony do wykonywania portretów oraz dodatkowy sensor 2 Mpix. Kamera do selfie ma w tym urządzeniu 32 Mpix.

Akumulator urządzenia ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Dzięki niemu już w 13 minut uzupełnimy energię w baterii do poziomu 30%. Telefon obsługuje technologię NFC i działa w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką HiOS 8.6.

Cena i dostępność

Camon 19 Pro Mondrian Edition jest dostępny w Indiach. Jego cena to 21999 rupii (równowartość ~1305 złotych). Producent nie jest obecny na polskim rynku, jednak niedawno jego „firma matka”, czyli Infinix, ruszyła ze sprzedażą swoich smartfonów w Polsce. Szanse na to że ten wyjątkowy sprzęt pojawi się na naszych półkach są jednak niewielkie.