Nowa marka smartfonów wchodzi do Polski – poznajcie Infinix. Będzie walczyć z realme i Xiaomi

Kolejny producent chce zapełnić pustkę, która powstała po Huawei. Infinix oficjalnie poinformował, że już wkrótce jego urządzenia zadebiutują na polskim oraz czeskim rynku.

Nowa marka smartfonów wchodzi do Polski – poznajcie Infinix

Infinix został powołany do życia w 2013 roku (w tym samym Carl Pei i Pete Lau utworzyli markę OnePlus) i obecnie jest obecny w ponad 40 krajach na całym świecie – w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Teraz firma zamierza podbić również Europę – w najbliższych tygodniach oficjalnie jej smartfony zadebiutują w Polsce oraz Czechach.

Doświadczenia Infinix zdobyte w wielu krajach Azji, Ameryki Łacińskiej czy Afryki pozwoliły nam uwierzyć, że łącząc wysokiej jakości produkty, przystępną cenę i nowoczesną technologię możemy zdobyć nawet najbardziej wymagające rynki, takie jak Polska. Jako nowoczesna marka rozumiemy obecne potrzeby użytkowników. Sądzimy, że Infinix szybko podbije serca młodych ludzi w Polsce, zapewniając im komfortowy dostęp do cyfrowej rzeczywistości. Rynki w Polsce i w Czechach mają kluczowe znaczenie dla Infinix ze względu na szerokie grono zorientowanych technologicznie użytkowników z odpowiednimi dochodami oraz położenie geograficzne dające możliwość dalszej ekspansji w przyszłości. Benjamin Jiang, dyrektor zarządzający w Infinix

źródło: Infinix

Producent kieruje swoją ofertę przede wszystkim do tzw. pokolenia Z, ponieważ jego urządzenia łączą modny styl z nowoczesną technologią. Mowa tu na przykład o wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości, superszybkim ładowaniu i aparatach z mechanizmami sztucznej inteligencji. Na tym jednak firma nie kończy – nie boi się również prawdziwych innowacji. Niedawno Infinix zaprezentował skórzaną obudowę smartfona, która zmienia kolor pod wpływem światła UV, a także model koncepcyjny ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy aż 160 W.

Ponadto oferta producenta nie ogranicza się tylko do smartfonów – w 2021 roku wprowadził na rynek swój pierwszy flagowy laptop z serii INKBOOK X1. Warto też dodać, że marka ta wchodzi w skład portfolio Transsion Holdings, a według danych Counterpoint Research, w 2021 roku trzy należące do tego holdingu marki (obok Infinix są to Tecno i iTel) łącznie sprzedały 185 mln telefonów.

Infinix będzie walczyć przede wszystkim z realme i Xiaomi

W przesłanej informacji prasowej dyrektor zarządzający wspomniał o przystępnych cenach. To coś, co charakteryzuje przede wszystkim smartfony marek realme i Xiaomi, choć z wiadomych względów urządzenia zarówno jednej, jak i drugiej są coraz droższe.

Nic nie działa na klientów tak jak niska cena. Nie wiadomo jednak, czy nowy gracz na polskim rynku pójdzie śladami swojej konkurencji i przynajmniej na początku będzie sprzedawać swoje smartfony „za grosze”, żeby przebić się do świadomości klientów, którzy mają do wyboru urządzenia wielu różnych firm.

Wpływ na cenę ma mnóstwo czynników, dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem możecie zajrzeć na polską stronę marki, żeby zobaczyć smartfony, które zapewne w pierwszej kolejności trafią do sprzedaży w Polsce. Moją uwagę przykuł model ZERO 5G, który wygląda ciekawie i… podobnie do OPPO Find X5 Pro.