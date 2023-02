Czegoś takiego w smartfonie jeszcze nie było – wywołuje efekt wow

Duże imprezy to zawsze dobra okazja, aby zaprezentować nowinki technologiczne dla jak najszerszego grona zaciekawionych. Na trwających targach MWC 2023 Tecno postanowiło pokazać, jako może wyglądać przyszłość plecków w smartfonach (i nie tylko).

Smartfon-kameleon

Jak podaje Tecno, Chameleon Coloring Technology to technologia wykorzystująca pełne spektrum sterowanych elektrycznie pryzmatów. Siatka pryzmatów o rozmiarze poniżej jednego mikrona zmienia swój kierunek, kiedy przepływa przez nią prąd. Dzięki precyzyjnej kontroli kierunku, w jakim mogą być zwrócone pryzmaty, materiał może odbijać światło o różnej długości, dzięki czemu powierzchnia może przyjąć opalizujący kolor.

Chameleon Changing Technology (Źródło: Tecno)

Ułożenie pryzmatów da się ustawić ręcznie za pomocą dedykowanej aplikacji. Dzięki temu można wybrać ponad 1600 różnych kolorów lub zdecydować się na automatyczną zmianę koloru, uzależnioną od stanu baterii, muzyki czy powiadomień. Wytrzymałość siatki szacuje się na około 2 mln zmian, co można uznać za całkiem niezły wynik.

Zmiana koloru zajmuje ok. 0,03 sekundy, a ci, którzy martwią się, że jest to kolejny, prądożerny ekran, uspokajam – wykorzystany materiał nie jest wyświetlaczem i nie generuje światła. Siatka wyłącznie odbija światło niczym pryzmat i nadaje kolor powierzchni. Tecno podaje, że pobór prądu podczas 100 zmian w ciągu dnia można porównać do obejrzenia 5-minutowego materiału wideo.

Tecno zaskakuje nie pierwszy raz

Chameleon Coloring Technology to nie pierwszy raz, kiedy chińskie przedsiębiorstwo eksperymentuje ze zmieniającymi kolor panelami. We wrześniu ubiegłego roku firma wydała smartfon Camon 19 Pro Mondrian Edition, który – oprócz nawiązywania projektem z tyłu obudowy do prac holenderskiego malarza Pieta Mondriana – pod wpływem światła UV zmienia swój kolor.

Choć Chameleon Coloring Technology zostało pokazane wyłącznie jako prezentacja możliwości działu technologii w Tecno, firma z pewnością nie pozwoli, aby tak magiczny pomysł po prostu leżał na półce nieużywany. Prawdopodobnie na dobry początek „obudowę-kameleona” zobaczymy w jakiejś specjalnej edycji smartfona ze średniej półki. Jeżeli technologia się przyjmie, to możliwe, że inne firmy opracują podobne rozwiązania lub skorzystają z rozwiązania od Tecno.