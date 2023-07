Nowa usługa Orange będzie darmowa dla wszystkich klientów

Orange postanowiło miło zaskoczyć swoich klientów, wprowadzając nową usługę, która może przyciągnąć uwagę wielu z nich, a do tego będzie dostępna całkowicie za darmo. Operator wprowadza funkcję wideo w połączeniach telefonicznych w sieci mobilnej. O co dokładnie chodzi?

FaceTime na Androida, czyli co to jest ViLTE?

ViLTE, czyli Video over LTE, to technologia, która umożliwia przeprowadzanie połączeń wideo za pośrednictwem sieci LTE. Jest to odpowiednik usługi FaceTime dla Androida, co oznacza, że użytkownicy tych urządzeń mogą teraz korzystać z tej samej wygody i jakości połączeń wideo, jaką oferuje FaceTime dla posiadaczy iPhone’ów.

ViLTE wykorzystuje VoLTE Interconnect, czyli styk międzyoperatorski, który dodaje do dźwięku HD+ wideo w wysokiej jakości obrazu, dostępne bez dodatkowych aplikacji. Przy okazji wprowadzenia tej usługi przez Orange, warto odnotować, że już od pewnego czasu w taki sam sposób mogą kontaktować się ze sobą klienci sieci Play.

Jednym z największych plusów tego rozwiązania jest fakt, że użytkownik nie musi instalować żadnej dodatkowej aplikacji. Wystarczy, że podczas wybierania numeru telefonu kliknie ikonę kamery, a nie słuchawki, na ekranie smartfona. ViLTE ma zapewnić obraz w jakości co najmniej HD i stabilne połączenie o niskim poziomie opóźnień. Oczywiście finalna jakość zależy również od tego, jakim smartfonem dysponuje klient. Obecnie w ofercie Orange znajduje się ponad 100 modeli, które obsługują tę technologię.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Usługa za darmo dla wszystkich w Orange

Orange postanowiło od 8 sierpnia 2023 zaoferować tę usługę za darmo dla wszystkich swoich klientów abonamentowych. Co ważne, połączenie wideo przez LTE czy Wi-Fi nie wpływa na pakiet danych. To oznacza, że nie musisz się martwić o zużycie swojego limitu danych podczas korzystania z tej usługi.

Jest jednak kilka ograniczeń. Połączeń wideo w technologii LTE nie będzie można zrealizować poza Polską, w połączeniach z numerami zagranicznymi i stacjonarnymi, odbierając połączenie na dodatkowej karcie SIM czy nawiązując połączenie z użytkownikiem dodatkowej karty SIM.

Rozmowy wideo przez LTE lub Wi-Fi nie będą także możliwe w przypadku połączeń alarmowych, z numerami skróconymi lub numerami specjalnymi oraz podczas próby połączenia klientem korzystającym z usługi dodatkowej Wideo Rozmowa, działającej w technologii 3G.