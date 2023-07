Nawet 500 GB internetu 5G w Premium Mobile. Jaka cena?

Choć o Premium Mobile nie jest już tak głośno jak kiedyś, to sieć cały czas funkcjonuje na polskim rynku i właśnie o sobie przypomniała, prezentując nową ofertę internetu mobilnego. Operator przygotował trzy pakiety, w ramach których klienci mogą otrzymać do dyspozycji nawet 500 GB do wykorzystania również w technologii 5G.

Nowa oferta internetu mobilnego 5G w Premium Mobile

Można powiedzieć, że operator przygotował coś odpowiedniego dla każdego, choć różnice w cenach poszczególnych pakietów są na tyle niewielkie, że wiele osób może zdecydować się na droższe opcje, aby mieć do dyspozycji znacznie więcej gigabajtów do wykorzystania – nawet 500 GB.

Taką paczkę internetu Premium Mobile oferuje w pakiecie FreedomNET 500 za 69,90 złotych miesięcznie. Oprócz tego do wyboru są jeszcze dwie opcje: FreedomNET 200 z 200 GB za 49,90 złotych miesięcznie i FreedomNET 100 ze 100 GB za 39,90 złotych miesięcznie. Jak widać, różnica w cenie pomiędzy najtańszym i najdroższym pakietem wynosi tylko 20 złotych, a w liczbie GB aż 400 GB.

We wszystkich taryfach FreedomNET Premium Mobile daje dostęp do technologii 5G bez dodatkowych opłat. Tutaj trzeba wspomnieć, że operator świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury sieci Plus, której internet 5G dociera do już ponad 20 mln mieszkańców Polski i która niedawno udostępniła również technologię 5G Ultra, czyli jeszcze szybsze 5G, bo wykorzystujące agregację trzech pasm częstotliwości.

Internet mobilny 5G w Premium Mobile – to jeszcze trzeba wiedzieć

Oferta internetu mobilnego w Premium Mobile zdecydowanie może zainteresować wielu klientów, lecz przed podpisaniem umowy powinni wiedzieć, że właśnie jest to umowa na abonament, choć na czas nieokreślony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć bez konsekwencji w każdym momencie (z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia).

Premium Mobile zdecydowało się też nie pobierać opłaty aktywacyjnej w tej ofercie – wynosi ona okrągłe 0 złotych. Udostępnione w ramach abonamentu gigabajty można jednak wykorzystać wyłącznie na terenie Polski – operator nie udostępnia żadnego pakietu GB w roamingu w Unii Europejskiej.

Należy też pamiętać, że podane powyżej ceny uwzględniają rabat za fakturę elektroniczną. Jeśli natomiast ktoś ma już abonament w Premium Mobile i zdecyduje się na zakup nowej oferty internetu mobilnego, otrzyma w ramach promocji Freedom Pack zniżkę w wysokości 5 złotych co miesiąc. Jeżeli zaś ma dwa abonamenty, rabat wzrośnie do 10 złotych miesięcznie.