Play ma nową ofertę internetu z pakietem nawet 3000 GB i rabatem na sprzęt

Play zaanonsował nową ofertę internetu bezprzewodowego. Klienci mają do wyboru kilka pakietów, w ramach których mogą otrzymać dostęp do nawet 3000 GB z pełną prędkością. Ponadto operator przygotował promocję, pozwalającą zaoszczędzić trochę pieniędzy na sprzęcie.

Nowa oferta Play na internet bezprzewodowy

Najtańsza oferta kosztuje 45 złotych miesięcznie (25 złotych dla klientów Play) i zapewnia możliwość wykorzystania 150 GB z pełną prędkością (następnie uruchomi się tzw. lejek, tzn. operator ograniczy prędkość dalszej transmisji do końca obecnego okresu rozliczeniowego). Za 20 złotych więcej można kupić ofertę z pakietem 300 GB z pełną prędkością.

Dla bardziej wymagających operator przygotował większe pakiety internetu z pełną prędkością: 500 GB za 75 złotych miesięcznie, 1000 GB za 95 złotych co miesiąc i 3000 GB za 130 złotych miesięcznie. Osoby, które są już klientami Play i wybiorą nową ofertę internetu bezprzewodowego, otrzymają rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie na wybraną usługę, czyli zapłacą 55 złotych co miesiąc za 500 GB, 75 złotych za 1000 GB i 110 złotych za 3000 GB.

Oczywiście do każdej ww. oferty można dobrać router internetowy. Operator przygotował „wyjątkową promocję” na model 5G CPE 5 (H155-381) – osoby, które wybiorą pakiet 3000 GB lub 1000 GB i zdecydują się na to urządzenie, zapłacą za nie 799 złotych, podczas gdy jego regularna cena (bez abonamentu) wynosi 1599 złotych. Pozostałą część można spłacić w ratach 0%. Dlaczego Play poleca szczególnie akurat ten router? Bo według niego oferuje nowoczesną sieć Wi-Fi 6 w standardzie 802.11 b/g/n/a/ac/ax z możliwością podłączenia do 128 urządzeń oraz zapewnia swobodny dostęp do internetu LTE lub 5G.

Ważna wiadomość dla osób, które myślą o zakupie internetu bezprzewodowego w Play

Choć dostępność szerokopasmowego internetu sukcesywnie się zwiększa, to wciąż nie każdy ma możliwość korzystania z niego – w takich sytuacjach jednym z wyjść jest internet bezprzewodowy. Ponadto jest on idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć dostęp do sieci w różnych miejscach, nie tylko w domu.

Warto tutaj więc przypomnieć, że Play posiada już blisko 11 tys. stacji bazowych w całej Polsce i cały czas uruchamia kolejne, a ponadto jego internet 4G LTE dociera do coraz większej liczby miejscowości w kraju nad Wisłą, zatem jego nowa oferta może zainteresować wiele osób.