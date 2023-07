Play goni Orange i T-Mobile. Jest coraz bliżej

Play, jako najmłodszy operator w Polsce, przez długi czas pozostawał w tyle i musiał gonić konkurencję. I wciąż to robi, i sukcesywnie zmniejsza do niej swój dystans. To bardzo dobra wiadomość dla klientów, bo tylko na tym skorzystają.

Nowe stacje bazowe Play

Operator regularnie chwali się postępami w obszarze rozbudowy swojej infrastruktury. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w styczniu 2023 roku uruchomił 81 nowych stacji bazowych, w lutym 40, w marcu 50, w kwietniu 58, a w maju 65. Teraz natomiast poinformował, że w czerwcu włączył kolejnych 74.

źródło: Blog Play

Tutaj warto zauważyć, że w każdym z ww. miesięcy operator uruchomił więcej stacji bazowych niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W styczniu 2022 roku było to bowiem 35 (vs 81 w 2023), w lutym 21 (vs 40), w marcu 43 (vs 50), w kwietniu 50 (vs 58), w maju 58 (vs 65), a w czerwcu 57 (vs 74).

W czerwcu 2023 roku operator uruchomił sporo nowych stacji w dużych miastach, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie, a także w „obwarzanku warszawskim” (m.in. w Babicach, Konstancinie-Jeziornej, Lesznowoli i Otwocku) oraz w miejscowościach blisko morza, takich jak Darłowo, Słupsk i Świnoujście. Pod koniec zeszłego miesiąca pochwalił się zaś, że od września 2022 roku do końcówki czerwca 2023 roku uruchomił nowe stacje bazowe w 14 nadmorskich miejscowościach.

Ponadto w czerwcu operator uruchomił zasięg w 12 miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców, a nowe miejscowości w zasięgu LTE to: Bieniewice (woj. mazowieckie), Bogoria (woj. świętokrzyskie), Brenna, Brudzowice (woj. śląskie), Dąbrowica (woj. lubelskie), Jankowice, Kamesznica (woj. śląskie), Kowanówko (woj. wielkopolskie), Narzym (woj. warmińsko-mazurskie), Piwoda (woj. podkarpackie), Przyborów (woj. małopolskie) i Łękińsko (woj. łódzkie).

Aktualnie w zasięgu LTE Play znajduje się 3354 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Play dogania Orange i T-Mobile

Jak nietrudno policzyć, w ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2023 roku Play dodał do swojej infrastruktury 368 nadajników, podczas gdy w pierwszej połowie 2022 – 264, czyli różnica wynosi aż 104 stacje! Biorąc pod uwagę fakt, że na koniec 2022 roku operator miał 10571 stacji bazowych, dziś łącznie posiada już 10939. Przebicie 11000 jest zatem w zasięgu ręki – to kwestia miesiąca lub maksymalnie dwóch.

źródło: Blog Play

Tym samym Play dogania konkurencję w postaci Orange i T-Mobile, bowiem ten pierwszy podał nam, że na koniec 2022 roku świadczył usługi 4G za pomocą 12 tys. stacji bazowych i 5G z wykorzystaniem ponad 3300 nadajników, natomiast ten drugi dysponował na koniec zeszłego roku 12 tys. stacji.

Gdzie w tej stawce jest Plus? Niestety nie wiemy, ponieważ ten operator ujawnił jedynie, że posiadał blisko 3500 nadajników 5G (stan na kwiecień 2023 roku).