Vectra ma nową ofertę na lato z atrakcyjnymi gratisami

Vectra jest kolejnym operatorem w Polsce, który przygotował specjalną ofertę na tegoroczne wakacje. Proponuje ona klientom zestawy usług i atrakcyjne usługi dodatkowe w promocji, co jak najbardziej może zachęcić ich do skorzystania z tych propozycji.

Vectra przygotowała nową ofertę na lato 2023

Operator stworzył dwie oferty łączone, zawierające usługę telewizyjną i internet stacjonarny. Tańsza, za 79,99 złotych miesięcznie, obejmuje pakiet telewizji „Stalowy”, zapewniający możliwość oglądania 45 kanałów, wraz z dekoderem TV Smart 4K BOX, a także kanały premium CANAL+ i Eleven Sports oraz internet o prędkości do 600 Mbit/s.

źródło: Vectra

Druga propozycja to zestaw, na który składa się internet stacjonarny o prędkości do 600 Mbit/s i pakiet telewizji „Złoty” (obejmujący 139 kanałów) wraz z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz dostęp do kanałów premium CANAL+ i Eleven Sports. Jego cena wynosi 99,99 złotych miesięcznie.

Z powyższej oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i osoby, które już są klientami Vectry i zdecydują się przedłużyć umowę. Oprócz tego firma przygotowała również specjalne wakacyjne promocje na pakiety premium i serwisy VOD.

Do 12 miesięcy za darmo

Vectra poinformowała również, że klienci mogą wykupić dostęp do kanałów premium CANAL+, HBO i Eleven taniej nawet o 20 złotych miesięcznie (w porównaniu z regularną ceną), aczkolwiek finalna oszczędność będzie zależeć od tego, jakie usługi już posiadają i jakie nowe wybiorą. Ponadto klienci mogą zyskać darmowy dostęp do dodatkowych kanałów przez nawet 12 miesięcy (minimum to trzy miesiące za darmo).

Promocja obejmuje jednak nie tylko kanały telewizyjne, ale też popularne wśród mieszkańców Polski serwisy streamingowe – CANAL+ online i HBO Max, chociaż tutaj Vectra nie podaje już wysokości potencjalnej oszczędności.

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że choć Vectra używa określenia „wakacyjne oferty”, to wyżej wymienione promocje będą obowiązywały tylko do połowy tegorocznych wakacji, tj. do 31 lipca 2023 roku. Klienci powinni pamiętać również, że Vectra stosuje w umowach klauzule waloryzacyjne i już raz zdecydowała się z nich skorzystać, co poskutkowało podniesieniem opłat o blisko 15%. I nie pozostało to bez reakcji – wielu klientów zdecydowało się złożyć skargę na Vectrę do UOKiK.