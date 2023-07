Znamy już specyfikację Google Pixel 8 Pro. Na liście mocne podzespoły

Nic dziwnego, że seria Google Pixel 8 wzbudza spore emocje. Mimo że do premiery zostało jeszcze sporo czasu, to w sieci co kilka dni pojawiają się nowe doniesienia dotyczące nadchodzących smartfonów. Tym razem poznaliśmy najważniejsze punkty specyfikacji modelu z dopiskiem „Pro”. Co zaoferuje?

O tym smartfonie słychać już od dawna

Przedpremierowe doniesienia o tym smartfonie pojawiały się od dłuższego czasu i stopniowo zdradzały kolejne elementy specyfikacji Pixel 8 Pro. Najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci, zdradzają jednak jeszcze więcej.

Na samym początku ujawnione zostały rendery smartfona, które potwierdziły, że Google zamierza kontynuować design znany z poprzedniej serii Pixel. Uwagę zwrócił jednak jeden, tajemniczy sensor, który znalazł się na tylnym panelu urządzenia. Rozwiązanie tej zagadki przyszło niewiele później i okazało się, że nadchodzący Pixel 8 Pro może się przydać, kiedy jego użytkownik będzie chory. Przywoływany sensor to bowiem termometr, za pomocą którego możliwe jest zmierzenie temperatury ciała.

W marcu pojawiły się także doniesienia dotyczące wyświetlacza, według których Google Pixel 8 Pro będzie mógł pochwalić się płaskim ekranem o przekątnej 6,7 cala z rozdzielczością 2992×1344 pikseli (490 ppi), odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 1600 nitów. Poznaliśmy też informacje dotyczące pojemności akumulatorów i aparatów, jakie mają znaleźć się na pokładzie tego smartfona.

Google Pixel 8 Pro (fot. SmartPrix)

Oto specyfikacja Google Pixel 8 Pro

Przedpremierowo specyfikację nowego smartfona Google ujawnił dobrze znany informator Yogesh Brar, który – jak pokazuje doświadczenie – naprawdę rzadko się myli. Co według opublikowanych przez niego na Twitterze informacji zaoferuje Pixel 8 Pro?

Po pierwsze Brar potwierdza doniesienia związane z parametrami wyświetlacza oraz czujnikiem temperatury. Dodatkowo znajdziemy w jego wpisie informację o tym, że z ekranem zintegrowany zostanie czytnik odcisków palców. Na pokładzie znajdzie się 12 GB RAM i nowy procesor Google Tensor G3 wraz z koprocesorem bezpieczeństwa Titan. Smartfon ma być dostępny w dwóch wariantach wbudowanej pamięci wewnętrznej – 128 GB i 256 GB.

Konfiguracja aparatów ujawniona przez informatora mówi o 11 Mpix kamerce do selfie, 50 Mpix aparacie głównym z OIS, 64 Mpix sensorze połączonym z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 48 Mpix teleobiektywie. Wcześniej w sieci pojawiły się informacje, że w tym modelu aparat główny będzie oparty na sensorze Samsung GN2, z ultraszerokokątnym obiektywem połączona ma być matryca Sony IMX787, a rolę teleobiektywu weźmie na siebie Samsung GM5 z 5-krotnym zoomem optycznym. Te informacje nie zostały jednak potwierdzone przez Yogesha Brara.

Potwierdziły się za to wcześniejsze doniesienia dotyczące baterii. Za dostarczanie energii do podzespołów Google Pixel 8 Pro odpowiedzialny ma być akumulator o pojemności 4950 mAh (to o 24 mAh więcej niż w Pixel 7 Pro), który obsłuży ładowanie przewodowe z mocą 27 W. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie działał na systemie operacyjnym Android 14.

Oprócz szczegółów dotyczących specyfikacji nadchodzącego smartfona Google informator w swoim wpisie podzielił się także spodziewanym czasem premiery tego urządzenia. Według niego nowa seria Pixel 8 zostanie zaprezentowana w październiku 2023 roku.