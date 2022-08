Uber dostępny w Olsztynie. Można zaoszczędzić nawet 100 złotych

Mieszkańcy Olsztyna, a także wszyscy przyjezdni, mogą już uruchomić aplikację i zamówić przejazd Uberem. Co więcej, na start usługi została przygotowana specjalna promocja.

Przejazdy Uberem dostępne w Olsztynie

Firma, świadcząca m.in. usługi przewozu osób, sukcesywnie rozszerza swoją dostępność w Polsce. Nie musimy już mieszkać w jednym z największych miast, aby móc zamówić przejazd samochodem.

W tym roku Uber pojawił się już w Rzeszowie i Kielcach, a w maju wystartował w Częstochowie. Natomiast teraz do listy miast dołącza Olsztyn. Trzeba jednak przyznać, że mieszkańcy musieli trochę poczekać, bowiem przejazdy Uberem w Polsce zadebiutowały już w 2014 roku w Warszawie.

Warto zauważyć, że Amerykanie już wcześniej zawitali do Olsztyna. Nieco ponad dwa lata temu w mieście pojawiła się usługa Uber Eats, która spotkała się z ciepłym przyjęciem. Firma postanowiła więc wykonać kolejny krok i uruchomić platformę do zamawiania przejazdów.

Usługa, która dla wielu osób stała się interesującą alternatywą dla taksówek, w Olsztynie działa na tych samych zasadach, co w innych miastach. Przejazd zamawiamy z poziomu mobilnej aplikacji, mając dostęp do informacji o m.in. szacowanej cenie przejazdu i godzinie, o której dotrzemy do celu. Dodatkowo cały czas mamy podgląd lokalizacji kierowcy.

Jak skorzystać z przygotowanej promocji?

Firma, aby zwiększyć zainteresowanie świeżo wprowadzoną usługą, przygotowała specjalną promocję. Dzięki niej możemy zaoszczędzić trochę pieniędzy podczas przejazdów.

W celu skorzystania z promocji należy wpisać kod WITAJOLSZTYN, który pozwala nowym użytkownikom zaoszczędzić nawet 100 złotych podczas pięciu pierwszych przejazdów. Warto tutaj zaznaczyć, że kod upoważnia do 5 darmowych przejazdów do sumy 20 złotych każdy. Oferta obowiązuje od 23 do 28 sierpnia 2022 roku.

Co więcej, mieszkańcy Olsztyna, wpisując kod KOCHAMOLSZTYN, mogą skorzystać z 50% promocji na trzy przejazdy. Maksymalna wartość rabatu na każdy z przejazdów wynosi 10 złotych. Oferta obowiązuje od 23 sierpnia do 4 września 2022 roku.

Kody promocyjne należy wprowadzić w aplikacji, wybierając zakładkę „Portfel”, a następnie kliknąć na „Dodaj kod promocyjny”.