Orange daje 300 GB internetu za darmo na wakacje

Orange przygotowało nową promocję dla klientów, którzy wybiorą ofertę na abonament. Otrzymają oni w prezencie dodatkowy pakiet 300 GB internetu, w sam raz na wakacje. Jednocześnie będą również mogli kupić smartfony różnych marek w „supercenach”.

Ekstra 300 GB internetu za darmo od Orange na wakacje

Promocja skierowana jest do klientów, którzy wybiorą abonament komórkowy z dostępem do technologii 5G – Plan 60 lub Plan 80 albo dowolny pakiet Love. W ramach abonamentu komórkowego operator zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu w Unii Europejskiej, a także nielimitowany internet (w Planie 60 – 60 GB z pełną prędkością, a w Planie 80 – 120 GB z pełną prędkością; później z ograniczeniem do 1 Mbit/s). Ponadto w obu Planach klient otrzymuje dostęp do serwisu streamingowego HBO Max w cenie 20 złotych albo 5 złotych miesięcznie (odpowiednio w Planie 60 i Planie 80).

W ramach najnowszej promocji Orange daje w prezencie dodatkowy pakiet 300 GB internetu na 3 miesiące. Ponadto operator oferuje smartfony w „supercenach”, na przykład Samsung Galaxy A22 5G 64 GB lub Redmi Note 10 5G 4 GB/64 GB za 32 złote miesięcznie w Planie 60, vivo Y52 5G za 37 złotych miesięcznie w Planie 60 albo Samsung Galaxy A53 5G za 67 złotych miesięcznie w Planie 80 (do 29 maja 2022 roku ze słuchawkami w prezencie).

300 GB internetu gratis również w ofercie Love Mini z Netflixem

Jak zostało wspomniane, promocja z paczką 300 GB internetu za darmo na wakacje obejmuje również pakiety Orange Love, w tym Orange Love Mini z Netflixem za 89,99 złotych miesięcznie przez sześć miesięcy. Od siódmego miesiąca opłata wzrośnie do 118,99 złotych. To cena z rabatami i internetem światłowodowym o prędkości do 300 Mbit/s.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Dodatkowo klient będzie musiał płacić co miesiąc 3,99 złotych za wypożyczenie modemu. Operator wprowadza do swojej oferty nowy Dekoder 4K Stream (tylko w ofercie ze światłowodem) z systemem Android TV, który daje dostęp do gier, aplikacji i serwisów streamingowych oraz umożliwia oglądanie kanałów w rozdzielczości Ultra HD. Ponadto można go połączyć do sieci przewodowo lub przez WiFi, a także podłączyć do niego akcesoria z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Dekoder jest dostępny również w usłudze Multiroom za 10 złotych co miesiąc.

Klient może jednak wybrać szybszy internet światłowodowy – do 600 Mbit/s (+10 złotych miesięcznie) i do 1 Gbit/s (+20 złotych miesięcznie). Może też w dowolnym momencie zmienić pakiet Netflix na wyższy (+14 złotych za Standard i +31 złotych za Premium), a jeśli się na to zdecyduje, to w każdej chwili ma także możliwość wrócić do niższego/tańszego.

Orange nie zapomina też o klientach biznesowych

Z promocji z dodatkowym pakietem 300 GB ekstra na 3 miesiące mogą też skorzystać klienci biznesowi – jest ona dostępna we wszystkich planach firmowych i Orange Love dla Firm. Przez sezon letni operator poleca klientom firmowym przede wszystkim następujące smartfony:

Samsung Galaxy A22 5G 4/64 GB za 22 złote miesięcznie + VAT w Planie Firmowym M,

Redmi Note 10 5G 4 GB/64 GB za 26 złotych miesięcznie + VAT w Planie Firmowym M,

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6 GB/128 GB za 86 złotych miesięcznie + VAT w Planie Firmowym L,

iPhone 13 Pro Max 128 GB za 178 złotych miesięcznie w Planie Firmowym XL.

Ponadto Orange przypomina, że klienci mogą przynieść do salonu swój używany smartfon (warunek jest taki, że musi być sprawny), a pracownik go wyceni i zaoferuje w zamian kod rabatowy na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Oferta odkupu dotyczy wybranych modeli, a wycena zależy od stanu technicznego urządzenia.