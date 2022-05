Disney+ idzie na wojnę cenową z HBO Max, Netflixem i innymi VOD. Będzie nokaut?

Disney+ wystartuje w Polsce już 14 czerwca 2022 roku, czyli za nieco ponad miesiąc. Serwis niespodziewanie przedstawił właśnie specjalną ofertę powitalną, która jest bardzo kusząca i może przyciągnąć wielu użytkowników.

Disney+ został oficjalnie zapowiedziany w Polsce już 29 marca 2022 roku. Dowiedzieliśmy się wówczas, że platforma będzie dostępna w kraju nad Wisłą od 14 czerwca 2022 roku, a cena miesięcznej subskrypcji została ustalona na 28,99 złotych. To podobna kwota do cen miesięcznego dostępu do konkurencyjnych serwisów VOD – HBO Max kosztuje 29,99 złotych, Netflix od 29 złotych, a Viaplay 34 złote. Tańsze są natomiast CDA Premium (do 23,99 złotych) i FlixClassic (12,99 złotych za miesiąc lub 129,90 złotych za rok).

Taka promocja może się nie powtórzyć – 12 miesięcy Disney+ w cenie 8!

W momencie udostępnienia oficjalnej zapowiedzi uruchomienia Disney+ w Polsce poinformowano, że oprócz miesięcznej subskrypcji za 28,99 złotych, klienci będą mogli wykupić również roczną za 289,90 złotych, czyli zaoszczędzą aż 57,98 złotych (12 miesięcy w cenie 10).

Wygląda jednak na to, że serwis zamierza agresywniej powalczyć o polskiego klienta, który ma do wyboru mnóstwo różnych serwisów z filmami i serialami na żądanie. Poinformowano dziś o specjalnej ofercie powitalnej, w ramach której klient za 12-miesięczny dostęp do Disney+ zapłaci tylko 229,90 złotych, czyli otrzyma 12 miesięcy w cenie ośmiu i zaoszczędzi ~120 złotych!

Oferta powitalna jest dostępna na stronie disneyplus.com do północy 13 czerwca 2022 roku, czyli kończy się chwilę przed oficjalnym uruchomieniem serwisu w Polsce. Korzystając z tej promocji, uśredniona opłata za jeden miesiąc wyniesie ~19,16 złotych. To bardzo atrakcyjna cena, która może przyciągnąć wielu użytkowników. Po rejestracji na ww. stronie wszyscy zarejestrowani otrzymają 14 czerwca 2022 roku link, za pośrednictwem którego będą mogli opłacić roczną subskrypcję w promocyjnej cenie 229,90 złotych (trzeba to zrobić najpóźniej do 26 czerwca 2022 roku).

Disney+ niewątpliwie idzie na wojnę cenową z konkurencją. Netflix, choć wciąż ogromnie popularny, cieszy się coraz gorszą opinią wśród użytkowników i traci subskrybentów. HBO Max przygotowało podobnie kuszącą ofertę na start – osoby, które wykupiły subskrypcję do 31 marca 2022 roku, otrzymały bezterminową zniżkę w wysokości aż 33% (pod warunkiem utrzymania subskrypcji). Aktualnie płacą zatem one 19,99 złotych, aczkolwiek nie można wykluczyć, że w przyszłości cena wzrośnie, lecz wciąż będzie o te 33% niższa od regularnej.

Cenowo Disney+ i tak jednak przegrywa z Amazon Prime, który oferuje miesięczny okres próbny za darmo, a potem roczny dostęp za zaledwie 49 złotych (~4,10 złotych za miesiąc). Jeśli jednak ktoś zdecyduje się wykupić subskrypcję Disney+, będzie mógł oglądać wideo na nawet czterech urządzeniach jednocześnie. Ponadto wybrane produkcje mają być dostępne wraz z funkcją IMAX Enhanced, a do tego użytkownik będzie mógł pobierać materiały bez ograniczeń na maksymalnie dziesięć urządzeń i stworzyć do siedmiu profili (w tym dla dzieci z ograniczeniami dla ich bezpieczeństwa – nie zobaczą treści nieodpowiednich do ich wieku).