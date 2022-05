Ten Android jest najpopularniejszy. Masz tę wersję?

Google raz w roku udostępnia nową wersję Androida, którą następnie producenci wdrażają na swoje nowe i już dostępne na rynku urządzenia. W przeciwieństwie do iOS, fragmentacja jest bardziej zauważalna. Które wydanie systemu sygnowanego zielonym robotem jest obecnie najpopularniejsze?

Google rzadko informuje, która wersja Androida jest najpopularniejsza

W przeszłości Google regularnie, bo co miesiąc publikowało informacje na temat udziałów w rynku poszczególnych wersji Androida. Gigant z Mountain View przestał to jednak robić już kilka lat temu, choć nigdy nie wytłumaczył, dlaczego zdecydował się to zrobić. Niewykluczone jednak, że to z powodu regularnych głosów krytyki, spowodowanych ogromną fragmentacją i niewielkich udziałów najnowszych wydań systemu nawet kilka miesięcy po ich udostępnieniu.

Ostatnie informacje na temat udziałów poszczególnych wersji systemu sygnowanego zielonym robotem otrzymaliśmy w listopadzie 2021 roku. Wówczas najpopularniejszym był Android 10 z 2019 roku, który miał 26,5% udziałów na rynku. Na drugim miejscu był Android 11 z 2022 roku z wynikiem 24,2%, a na trzecim Android Pie z 2018 roku z 18,2%. Za podium znalazł się Android Oreo z 2017 roku (13,7%), który jako ostatni przebił barierę 10%.

Która wersja Androida jest najpopularniejsza? (maj 2022)

Jak sytuacja wygląda po pół roku? Na prowadzenie wysunął się Android 11, który uzbierał 28,3% udziałów (+4,1 p.p.), a Android 10 spadł na drugie miejsce (23,9%, -2,6 p.p.). Android Pie wciąż okupuje trzecie miejsce, ale też stracił trochę tortu (-2 p.p.). Podobnie Android Oreo zajmuje czwartą lokatę, lecz także z mniejszymi udziałami (-2,1 p.p.). Pozostałe wydania również straciły:

Gdzie Android 12???

Co jednak dość zaskakujące, w najnowszym rankingu nie pojawiła się najnowsza wersja systemu, mimo że Android 12 został wydany na początku października 2021 roku, czyli ponad osiem (!!!) miesięcy temu, a Google udostępniło już kolejną betę Androida 13. Nie wiadomo jednak, dlaczego w rankingu nie pojawił się najnowszy system, mimo że aktualizację otrzymało już dość sporo smartfonów, nie tylko Google, ale też innych marek, w tym Samsunga, który rok w rok dostarcza na rynek najwięcej urządzeń tego typu.

Według serwisu 9to5Google, może to być spowodowane faktem, że rankingi są przeznaczone nie dla ciekawskiej gawiedzi, a deweloperów – na podstawie tych informacji mogą odpowiedzieć sobie na pytanie, które wersje systemu powinny wspierać ich aplikacje, żeby dotrzeć do jak największego grona użytkowników. Dzięki tym statystykom mogą się także dowiedzieć, jaką część klientów stracą, jeśli porzucą wsparcie dla konkretnego wydania.