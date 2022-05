Netflix chce być jak telewizja i YouTube

Czego brakuje obecnie Netflixowi? Konkurencyjnej ceny? Zróżnicowanych, bardzo dobrze zrealizowanych treści na wyłączność? Nie, według szefostwa brakuje mu… treści nadawanych na żywo.

Reklama

Netflix Live wkrótce?

Według przekazywanych przez serwis Deadline informacji, nowa funkcja jest na razie we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki dodaniu takiej opcji, gigant VOD mógłby umieścić w aplikacji nowe widowiska pozbawione scenariusza oraz stand-upy.

Innym sposobem na wykorzystanie treści nadawanych na żywo byłyby show oparte na rywalizacji lub konkursy talentów, takie jak zbliżający się program taneczny Dance 100. Możliwe też, że nowa technologia przywróciłaby do życia festiwal Netflix Is A Joke (tłum. Netflix To Żart) – komediowe wydarzenie na żywo w Los Angeles, w którym wzięło udział około 300 komików. Wiele skeczy zostało nagranych, z czego 12 z nich ma trafić na listę Netfliksa. Następny festiwal mógłby być zatem nadawany na żywo, choć biorąc pod uwagę „nieprzewidywalność” stand-uperskich żartów, występowałoby kilkusekundowe opóźnienie.

Netflix wkrótce zawalczy o Waszą uwagę na żywo

Okazuje się jednak, że nowe usługi to nie jedyna część biznesu, której Netflix poświęcił ostatnio więcej uwagi. Jak podaje Wall Street Journal, firma rozwinęła swoje wytyczne dot. kultury pracy, dodając nową sekcję nazwaną artistic expression (ekspresja artystyczna). W dużym skrócie chodzi o to, że osoby szukające pracy w Netfliksie muszą wiedzieć, że nie zawsze będą pracować przy projekcie, który pokrywa się z wyznawanymi przez nich wartościami.

Nie każdy polubi – lub będzie się zgadzał – ze wszystkim dostępnym w naszym serwisie… Pozwalamy zatem widzom decydować co jest dla nich właściwe, zamiast cenzurować wybranych artystów lub głosy. W zależności od twojej roli możesz pracować nad tytułami, które mogą być wg. ciebie szkodliwe. Jeżeli nasza szeroka, trafiająca do każdego oferta jest dla ciebie problem, to [Netflix] nie jest dla ciebie najlepszym miejscem pracy. Wytyczne dot. kultury pracy w Netfliksie

W rozmowie z The Journal firma przyznała się, że pracowała ponad półtora roku rozmawiając z pracownikami na temat problemów kulturowych. Nowe wytyczne mają pomóc osobom szukającym pracy w Netfliksie zdecydować, czy ta firma będzie dla nich odpowiednim miejscem.

Jeżeli Netflix faktycznie planuje wykorzystać nadawanie na żywo na swojej platformie do programów komediowych, to już czekam, aż HBO Max otrzyma stare odcinki HBO na Stojaka, a jego następca, HBO Stand-up Comedy Club, zacznie nagrywać nowe materiały z czołowymi autorami sceny komediowej.