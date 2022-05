Samsung Galaxy A53 5G w fajnej ofercie – taniej i jeszcze z gratisem!

Akcja partnerska

Nie trzeba wydawać fortuny, by posiadać smartfon uniwersalny. Samsung Galaxy A53 5G to telefon, który zrozumie każdego użytkownika i pozwoli mu się realizować każdego dnia, z niesamowitą skutecznością. A teraz można go kupić nie dość, że taniej, to jeszcze z fajnym gratisem!

A jak „a może promocja”?

Zacznijmy nietypowo, bo nie od samego urządzenia, a promocji, w ramach której można je nabyć. Nie dość, że teraz można Galaxy A53 5G wyrwać już za 1799 złotych (standardowa cena to 2099 złotych), to dodatkowo kupując go do 29 maja, otrzymacie w gratisie fajne słuchawki Galaxy Buds2 (o wartości 649 złotych, w promocjach czasem do wyrwania o stówkę taniej). Brzmi jak naprawdę fajny bundle! Szczegóły oferty znajdziecie tutaj.

A teraz przyjrzyjmy się samemu sprzętowi.

A jak AMOLED

Samsung Galaxy A to seria smartfonów, która ma zapewnić jak najlepszą jakość przy zachowaniu świetnej ceny. Niewątpliwym tego przykładem jest Galaxy A53 5G. Smartfon łączy wysokie osiągi oraz dostęp do dobrodziejstw ekosystemu, nie żądając od potencjalnego nabywcy zbyt wiele.

Co mnie osobiście najbardziej przekonuje, to ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pomyślicie sobie, że to przecież błahostka. W rzeczywistości jednak, to jest jak niegdyś w telewizorach przejście z formatu 4:3 SD do 16:9 HD. Gwarantuję Wam, że nie będziecie potrafili wrócić do smartfonu mającego niższą częstotliwość odświeżania. Łatwo się przyzwyczaić do wszystkiego, co dobre.

Zostając jeszcze przy ekranie, warto dodać, że za sprawą technologii AMOLED, zobaczymy każdy szczegół nawet w największym słońcu. Samsung zdecydował się też na implementację Infinity Display, rozszerzając powierzchnię wyświetlania do maksimum, jakie oferuje przekątna 6,5”.

Samsung Galaxy A53 5G (fot. Samsung)

A jak aparat

Optical Image Stabilization (OIS) to system, który Samsung zwykł implementować w urządzeniach serii Galaxy S oraz Galaxy Note. Dzięki połączeniu surowej mocy obliczeniowej oraz świetnego oprogramowania, smartfony te mogą wykonywać stabilne i czytelne zdjęcia, nawet w małym oświetleniu. Teraz jednak, koreański producent wdrożył ją również w Galaxy A53 5G, którego główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix.

Co ważne, zastosowanie OIS nie ogranicza się wyłącznie do zdjęć. Dzięki temu, nagrania wideo również zyskują na stabilności obrazu. Wrażenie robi również przednia kamerka o rozdzielczości 32 Mpix. Droższe smartfony decydują się na kompromisy, a tu proszę – fajny aparat do selfie!

A jak ambicja

Nawet najlepszy ekran i aparat nie zadziałają dobrze bez reszty podzespołów. Ośmiordzeniowy procesor Exynos (2,4 GHz) oraz do 8 GB pamięci RAM to podstawy, dzięki którym Samsung Galaxy A53 5G sprosta nawet najtrudniejszym zadaniom. 128 GB wewnętrznej pamięci zapewni sporo miejsca na Twoje ulubione aplikacje, gry i multimedia.

Zwłaszcza, że bateria o pojemności 5000 mAh nie pozwoli, by zabawa skończyła się tak szybko. Szybkie ładowanie to podstawa, lecz warto mieć na uwadze adaptacyjne oszczędzanie energii, które uczy się tego, jak korzystamy z telefonu. Chcemy, aby smartfon był urządzeniem na wiele lat, dlatego odpowiednia dyspozycja energii to podstawa.

Należy również dodać, że Galaxy A53 spełnia normę odporności IP67. Oznacza to, że nawet kilka minut w (słodkiej) wodzie nie sprawi, iż będzie on do wyrzucenia. Choć kontaktu z wodą należy unikać, Samsung Galaxy A53 5G jest w stanie takowy przetrwać.

Jeżeli posiadamy w domu więcej urządzeń Samsung, będą one ze sobą mogły współpracować. Słuchawki Galaxy Buds łatwo przełączymy ze smartfonu na tablet, a funkcja App Continuity umożliwi kontynuację pracy na innych urządzeniach tam, gdzie dokładnie ją zostawiliśmy – bez resetowania aplikacji. Wystarczy tylko uruchomić panel ustawień i zadecydować, które programy mają wymieniać się danymi na sprzętach firmy Samsung.

A skoro już o pracy mówimy, trzeba również zadbać o jej bezpieczeństwo. Tutaj do akcji wkracza system zabezpieczeń Samsung Knox. Rozwijany od 2013 roku, pozwala na detekcję szkodliwego oprogramowania i kompleksową ochronę urządzenia. Możemy zabezpieczyć nie tylko urządzenie, ale także konkretne pliki poprzez hasło, PIN, odcisk palca bądź rozpoznanie twarzy.

Samsung Galaxy A53 5G (źródło: Samsung)

A jak atrakcyjny

Samsung Galaxy A53 5G jest dostępny w czterech młodzieżowych kolorach: niebieskim, czarnym, pomarańczowym oraz białym. Trudno sobie wyobrazić lepszą ofertę, w której otrzymujecie podobną gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Jeżeli szukacie nieco tańszej alternatywy, tutaj sprawdzi się również Samsung Galaxy A33 5G, dostępny za jedyne 1499 złotych, również w tych samych czterech barwach. Kompromisem jest tylko nieco słabszy główny aparat (48 Mpix) oraz częstotliwość odświeżania, sprowadzona do 90 Hz. Poza tym, to dalej fajne urządzenie z linii Galaxy A, w jeszcze niższej cenie.

Wszystko po to, by dostarczać największe innowacje dla wszystkich.

