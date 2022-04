Orange zapłaci za Ciebie 3 raty za smartfon i sprzeda Ci pakiet Love Mini z Netflixem

Klienci Orange, którzy od dziś zdecydują się na abonament ze smartfonem, nie będą musieli płacić rat za urządzenie przez trzy miesiące. Ponadto do oferty operatora dołączył nowy pakiet Love Mini z Netfliksem.

Orange zapłaci za Ciebie 3 raty za smartfon

Oferta dotyczy wybranych smartfonów w mobilnych planach 60 i 80 oraz Orane Love Standard, Extra i Premium z umową na 24 miesiące. Ponadto jest dostępna we wszystkich wariantach Planów Firmowych i Love dla firm. Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i obecni przy przedłużeniu umowy na kolejny okres.

Oferta obejmuje m.in. smartfony Samsung Galaxy A53 5G 128 GB i Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6 GB/128 GB. Promocja obowiązuje do 22 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Ponadto Orange oferuje na wiosnę inne modele, m.in. OPPO A54 5G za 35 złotych miesięcznie, Xiaomi Redmi Note 10 5G za 38 złotych miesięcznie i Motorolę moto g50 5G za 25 złotych miesięcznie (wysokość rat w Planie 60).

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Przy okazji operator poinformował, że w wybranych abonamentach klienci dostaną teraz więcej gigabajtów – w Planie 60 będzie to 60 GB, a w Planie 80 już 120 GB. Do tego użytkownicy Planu 50 od dziś mogą korzystać z sieci 5G wraz z dodatkowym pakietem danych 10 GB za 5 złotych miesięcznie (zarówno nowi, jak i obecni oraz przedłużający umowę). Aby go uruchomić, należy wysłać SMS o treści AKT 5G na numer 80060 lub po zalogowaniu się adresem e-mail do Mój Orange (w aplikacji bądź na stronie internetowej).

Nowy pakiet Orange Love Mini z Netfliksem

Dziś do oferty operatora dołączył również nowy pakiet Orange Love Mini z Netflix. W jego skład wchodzi internet światłowodowy, abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz 15 GB internetu, a także dostęp do serwisu Netflix.

Przez pierwsze sześć miesięcy pakiet Orange Love Mini z Netfliksem kosztuje 89,99 złotych miesięcznie (z rabatami), ponieważ przez pół roku Orange zapewnia dostęp do serwisu VOD w prezencie. Od siódmego miesiąca opłata wzrośnie do 118,99 złotych miesięcznie. W obu przypadkach to cena oferty z internetem do 300 Mbit/s. Opcja do 600 Mbit/s kosztuje o 10 złotych więcej, a do 1 Gbit/s o 20 złotych co miesiąc.

W pakiecie Orange Love Mini użytkownik dostaje dostęp do Planu Podstawowego, ale w każdej chwili może go zmienić na wyższy, tj. Standard (+14 złotych/miesięcznie) bądź Premium (+31 złotych/miesięcznie). Możliwość powrotu do tańszego w dowolnym momencie też jest. Nie ma ograniczenia w ilości takich zmian.