Wciąż odkładasz wiosenne porządki? Zamów sprzątanie online

Akcja partnerska

Przyzwyczailiśmy się już do zamawiania przez internet jedzenia, zakupów maści wszelkiej, a dlaczego by nie rozszerzyć tego również o różnego rodzaju usługi? Z Batmaid zamówicie usługę sprzątania swoich czterech kątów – idealna rzecz dla osób, które albo nie mają czasu, by zabrać się za porządki, albo… po prostu nie lubią tego robić.

Wiosenne porządki to dla wielu z nas nieodłączny element pożegnania zimy, wrzucenia grubych kurtek z powrotem w czeluści szafy i odświeżenia domu. Nie każdy ma jednak czas i ochotę, by w pełni oddać się regularnemu sprzątaniu. Jak się do tego zabrać?

Posprzątaj i uporządkuj mieszkanie na wiosnę

Wiosenne porządki są najczęściej wyjątkowym momentem, kiedy decydujemy się na posprzątanie całego mieszkania w ramach wejścia w cieplejszą część roku. Pozwalają nam cieszyć się przyjemną, odświeżoną przestrzenią podczas coraz dłuższych, pełnych słońca dni. Zabranie się do nich wymaga niejednokrotnie poświęcenia jednego lub dwóch dni wolnego oraz – przede wszystkim – dobrego rozplanowania takiego sprzątania.

O wiele prostszym sposobem na zadbanie o porządek jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy sprzątającej, takiej jak Batmaid (sprzątanie mieszkań Warszawa). W ramach tej usługi możliwe jest zamówienie dokładnego sprzątania całego mieszkania, dzięki czemu nie musimy zawracać sobie głowy sprzątaniem, wykorzystać dzień wolny na wypoczynek poza domem, a po powrocie zachwycać się świeżo posprzątanym mieszkaniem.

Wszystko to dzięki kilku kliknięciom w aplikacji mobilnej lub na stronie. Zamówienie sprzątania w tej usłudze jest dostępne w wybranych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a także w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W celu sprawdzenia dostępności pod naszym adresem wystarczy pobrać aplikację mobilną Batmaid (dostępną na Androida i iOS) lub wejść na stronę batmaid.pl, wpisać swój kod pocztowy i dostosować parametry usługi. Możemy wybrać tam m.in. mycie wnętrza lodówki, czyszczenie piekarnika czy też sprzątanie balkonu.

Jeśli jednak wolicie wziąć sprawy w swoje ręce lub pragniecie coś zmienić w swoim mieszkaniu, warto posprzątać samodzielnie, uwzględniając wszystkie potencjalne zmiany. W ramach takich porządków można zrobić przemeblowanie lub dodać do któregoś z pomieszczeń coś niewielkiego.

Jak sprzątam swoje mieszkanie?

Decydując się na samodzielne przeprowadzenie sprzątania, warto zacząć od samej góry, czyli od przetarcia wysokich szafek, na których często zalega kurz. Idąc kolejno coraz niżej będziemy przesuwać kurz w kierunku podłogi, którą zajmiemy się na samym końcu. Po zimie warto również umyć okna, na których z pewnością osadziło się sporo nieczystości pochodzących ze śniegu, deszczu i smogu.

Osobiście preferuję zaczynać sprzątanie pomieszczeń od kuchni i łazienki, gdzie powstają często bardziej uporczywe zabrudzenia, takie jak osady z tłuszczu i kamienia. Posprzątanie tamtejszych szafek to również niezła zabawa, często na kilka godzin. Przejrzenie wszystkich przypraw i artykułów spożywczych, dokładne umycie szafek, okapu, piekarnika, a następnie generalne porządki pośród kosmetyków to żmudna praca, ale dająca sporą satysfakcję po jej zakończeniu. Do tego wszystkiego dochodzi mało lubiana czynność czyszczenia armatury z kamienia oraz osadów z mydła.

Z salonem i sypialnią jest już nieco łatwiej, lecz w tym miejscu pragnę przypomnieć również o konieczności wyczyszczenia również stanowisk komputerowych – w szczególności klawiatury i wnętrza obudowy komputera stacjonarnego. W tych miejscach niejednokrotnie zbierają się ogromne ilości kurzu, a pomiędzy klawiszami bardzo często można znaleźć również sporo okruszków. Warto również przejrzeć szafę, schować zimowe ubrania, a te, w których nie chodzimy – oddać lub sprzedać.

Na sam koniec kluczowe jest dokładne odkurzenie całego mieszkania i umycie podłóg. Są to moje najmniej ulubione czynności, ale ta niechęć może wynikać ze zmęczenia. Co prawda, można zaprzęgnąć do nich robota sprzątającego, który odkurzy i zmopuje cały dom, lecz nie jest to wciąż dokładność na poziomie ręcznego wykonania tych czynności.

Utrzymaj porządek w domu na dłużej

Posprzątanie mieszkania na wiosnę może stanowić nie lada wyzwanie, ale prawdziwy kłopot stanowi wprowadzenie regularnych porządków do naszego stałego harmonogramu. Dlatego warto rozważyć zlecenie również tego zadania firmie sprzątającej Batmaid. Proces ten w zasadzie nie różni się od opisywanego wcześniej zamówienia generalnych porządków – wystarczy podać kod pocztowy, wybrać częstotliwość sprzątania, liczbę pomieszczeń i dodatkowe usługi, takie jak mycie okien czy prasowanie.

Batmaid oferuje różne ceny sprzątania, uzależnione od częstotliwości zamówionej usługi. Możliwe jest również zlecenie jednorazowej wizyty, co pozwala przetestować usługę przed zapisaniem się do niej na dłużej.

Jestem zdania, że pomoc w sprzątaniu przydaje się każdemu, w szczególności, gdy ma się sporo na głowie. Nie oszukujmy się – taka usługa jest wygodna, przydatna i pozwala nam skupić się na tym, co dla nas najważniejsze.

Materiał powstał przy współpracy z Batmaid – sprzątanie mieszkań Warszawa