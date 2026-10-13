Masz smartfon Oppo, Realme albo OnePlus? Sprawdź, czy dostaniesz Androida 17 (i kiedy)

Właściciele wielu smartfonów mogą liczyć na aktualizację do systemu Android 17. Jeśli posiadasz jeden z wymienionych poniżej modeli z oferty Oppo, Realme lub OnePlus, również ją dostaniesz – wraz z nakładką ColorOS 17.
Lista smartfonów Oppo, które otrzymają aktualizację do systemu Android 17 i ColorOS 17 (harmonogram z terminami)
Nakładka ColorOS 17 została oficjalnie zaprezentowana już miesiąc temu. Wtedy też producent podał listę smartfonów, które otrzymają aktualizację, lecz wówczas dotyczyły one urządzeń, przeznaczonych na rynek chiński.
Teraz dostępna jest również lista i harmonogram dla smartfonów i tabletów, sprzedawanych poza Chinami.
- 29 października 2026 roku
- Oppo Find N6,
- Oppo Find X9 Ultra,
- Oppo Find X9 Pro,
- Oppo Find X9s,
- Oppo Find X9,
- Oppo Pad 5 Pro
- 30 października 2026 roku
- Oppo Find N5,
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8,
- Oppo Reno 16 Pro 5G,
- Oppo Reno 16 5G,
- Oppo Reno 16c 5G,
- Oppo Reno 16 FS 5G,
- Oppo Reno 16 F 5G,
- listopad 2026 roku
- Oppo Find N3,
- Oppo Find N3 Flip,
- Oppo Reno 15 Pro Max 5G,
- Oppo Reno 15 Pro 5G,
- Oppo Reno 15 Pro Mini 5G,
- Oppo Reno 15 5G,
- Oppo Reno 15 FS 5G,
- Oppo Reno 15 F 5G,
- Oppo Reno 15c 5G,
- Oppo Reno 15 A,
- Oppo Reno 14 Pro 5G,
- Oppo Reno 14 5G
- Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
- Oppo Reno 14 FS 5G,
- Oppo Reno 14 F 5G,
- Oppo Reno 14 F Dark Side Limited Edition,
- Oppo K14x 5G,
- Oppo K14 5G,
- Oppo K13x 5G,
- Oppo F33 5G,
- Oppo F31 5G,
- Oppo F29 5G,
- grudzień 2026 roku
- Oppo Reno 13 Pro 5G,
- Oppo Reno 13 5G,
- Oppo Reno 13 FS 5G,
- Oppo Reno 13 F 5G,
- Oppo Reno 13 F,
- Oppo Reno 13 A,
- Oppo K13 Turbo Pro 5G,
- Oppo K13 Turbo 5G,
- Oppo K13 5G,
- Oppo Pad 5,
- Oppo Pad 5 Matte Display Edition,
- Oppo Pad 3 Pro,
- Oppo Pad 3,
- Oppo Pad 3 Matte Display Edition,
- pierwszy kwartał 2027 roku
- Oppo Find N2 Flip,
- Oppo Reno 12 Pro 5G,
- Oppo Reno 12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition,
- Oppo Reno 12 5G,
- Oppo F33 Pro 5G,
- Oppo F31 Pro+ 5G,
- Oppo F31 Pro 5G,
- Oppo F29 Pro 5G,
- Oppo Pad SE,
- Oppo Pad SE Matte Display Edition.
Lista smartfonów Realme, które otrzymają aktualizację do systemu Android 17 z ColorOS 17 (harmonogram z terminami)
Smartfony Realme dotychczas miały nakładkę Realme UI, jednak począwszy od systemu Android 17, na urządzeniach tej marki instalowana będzie nakładka ColorOS.
- 29 października 2026 roku
- Realme GT 8 Pro,
- Realme GT 8 Pro Dream Edition,
- 30 października 2026 roku
- listopad 2026 roku
- Realme GT 7,
- Realme GT 7 Dream Edition,
- Realme GT 7T,
- Realme 16 5G,
- Realme 16 Lite 5G,
- Realme 15 Pro 5G,
- Realme 15 5G,
- Realme 15x 5G,
- Realme 15T 5G,
- Realme P4 Pro 5G,
- Realme P4 5G,
- Realme Narzo 90 5G,
- Realme Narzo 90x 5G,
- grudzień 2026 roku
- Realme GT 6,
- Realme GT 6T,
- Realme 16T 5G,
- Realme 16x 5G,
- Realme 14 Pro+ 5G,
- Realme 14 Pro 5G,
- Realme 14 5G,
- Realme 14T 5G,
- Realme 14x 5G,
- Realme P4s 5G,
- Realme P4x 5G,
- Realme P4R 5G,
- Realme P4 Power 5G,
- Realme P3 Pro 5G,
- Realme P3 5G,
- Realme P3 Ultra 5G,
- Realme P3 Lite 5G,
- Realme P3x 5G,
- Realme Narzo Power 5G,
- Realme Narzo 100x 5G,
- Realme Narzo 80 Pro 5G,
- Realme Narzo 80 Lite 5G,
- Realme Narzo 80x 5G,
- pierwszy kwartał 2016 roku
- Realme P4 Lite,
- Realme P3 Lite,
- Realme Narzo 80 Lite,
- Realme Note 80
- Realme Note 80s,
- Realme Note 70,
- Realme Note 70s,
- Realme Note 70T.
Lista smartfonów OnePlus, które otrzymają aktualizację do systemu Android 17 z ColorOS 17 (harmonogram z terminami)
Podobnie jak w przypadku Realme, OxygenOS na smartfonach marki OnePlus zostanie zastąpiony przez ColorOS – począwszy od Androida 17 i ColorOS 17.
- 29 października 2026 roku
- OnePlus 15,
- OnePlus Pad 4,
- 30 października 2026 roku
- OnePlus 15R,
- OnePlus 13,
- OnePlus 13s,
- listopad 2026 roku
- OnePlus Open,
- OnePlus 13R,
- OnePlus 12,
- OnePlus Nord 6,
- OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition,
- OnePlus Nord CE 6,
- OnePlus Pad 3,
- grudzień 2026 roku
- OnePlus 12R,
- OnePlus 12R Genshin Impact Edition,
- OnePlus 11,
- OnePlus Nord 5,
- OnePlus Nord CE 6 Lite,
- OnePlus Nord CE 5,
- OnePlus Pad 2,
- OnePlus Pad Go 2,
- pierwszy kwartał 2026 roku
- OnePlus Nord 4,
- OnePlus N6,
- OnePlus N6x,
- OnePlus N6 Lite,
- OnePlus Pad Lite.