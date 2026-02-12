Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G debiutują w Polsce. Możesz się rozczarować

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G za nami. Smartfony trafiły już do sprzedaży w Polsce. Klienci mogą jednak poczuć się rozczarowani.
Oto polska cena Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G
Smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, dziś – 12 lutego 2026 roku – oficjalnie zadebiutowały w Polsce. Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, pokazana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą.
Ich ceny przedstawiają się następująco:
- Realme 16 Pro 5G
- 8/256 GB – 1799 złotych
- 8/512 GB – 1999 złotych
Realme 16 Pro 5G 8/256 GB
- Realme 16 Pro+ 5G
- 8/256 GB – 2299 złotych
- 12/512 GB – 2499 złotych.
Realme 16 Pro+ 5G 8/256 GB
Dla przypomnienia, cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku wynosiła:
- Realme 14 Pro 5G
- 8/256 GB – 1799 złotych
- 12/512 GB – 1999 złotych
- Realme 14 Pro+ 5G
- 8/256 GB – 2299 złotych
- 12/512 GB – 2499 złotych
Ceny pozostały zatem na względnie stałym poziomie, choć smartfon Realme 16 Pro 5G z 512 GB pamięci wbudowanej ma 8 GB RAM, podczas gdy poprzednik miał 12 GB. To zapewne wina wyższych cen pamięci. Prawdopodobnie można je winić również za brak jakiejkolwiek promocji na start (poprzednią generację dało się kupić o 200 złotych taniej z okazji premiery). Można zatem powiedzieć, że jednak jest drożej niż w zeszłym roku.
Co oferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?
Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.
Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G ma akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh), który obsługuje słabsze ładowanie.
|Realme 16 Pro 5G
|Realme 16 Pro+ 5G
|Wyświetlacz
|6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)
|6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
Corning Gorilla Glass 7i
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
|Pamięć
|8 GB RAM (LPDDR4X),
256 GB (UFS 3.1)
|8 GB RAM (LPDDR5X),
256 GB (UFS 3.1)
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.4)
|50 Mpix (f/2.4)
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM
|Wymiary i waga
|162,6×77,6×7,75-7,79 mm,
192 gramy
|162,45×76,27×8,49 mm,
198 gramów
|Odporność
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K