Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G debiutują w Polsce. Możesz się rozczarować

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G za nami. Smartfony trafiły już do sprzedaży w Polsce. Klienci mogą jednak poczuć się rozczarowani.

Oto polska cena Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G

Smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, dziś – 12 lutego 2026 roku – oficjalnie zadebiutowały w Polsce. Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, pokazana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Ich ceny przedstawiają się następująco:

Realme 16 Pro 5G 8/256 GB – 1799 złotych 8/512 GB – 1999 złotych



Realme 16 Pro+ 5G 8/256 GB – 2299 złotych 12/512 GB – 2499 złotych.



Dla przypomnienia, cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku wynosiła:

Realme 14 Pro 5G 8/256 GB – 1799 złotych 12/512 GB – 1999 złotych

Realme 14 Pro+ 5G 8/256 GB – 2299 złotych 12/512 GB – 2499 złotych



Ceny pozostały zatem na względnie stałym poziomie, choć smartfon Realme 16 Pro 5G z 512 GB pamięci wbudowanej ma 8 GB RAM, podczas gdy poprzednik miał 12 GB. To zapewne wina wyższych cen pamięci. Prawdopodobnie można je winić również za brak jakiejkolwiek promocji na start (poprzednią generację dało się kupić o 200 złotych taniej z okazji premiery). Można zatem powiedzieć, że jednak jest drożej niż w zeszłym roku.

Co oferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?

Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.

Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G ma akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh), który obsługuje słabsze ładowanie.