Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G debiutują w Polsce. Możesz się rozczarować

Polska premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G za nami. Smartfony trafiły już do sprzedaży w Polsce. Klienci mogą jednak poczuć się rozczarowani.

Oto polska cena Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G

Smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G, które zostały zaprezentowane w Indiach w styczniu 2026 roku, dziś – 12 lutego 2026 roku – oficjalnie zadebiutowały w Polsce. Tutaj warto przypomnieć, że seria Realme 15, pokazana w lipcu 2025 roku, nie trafiła do sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Ich ceny przedstawiają się następująco:

  • Realme 16 Pro 5G
    • 8/256 GB – 1799 złotych
    • 8/512 GB – 1999 złotych
  • Realme 16 Pro+ 5G
    • 8/256 GB – 2299 złotych
    • 12/512 GB – 2499 złotych.
Dla przypomnienia, cena Realme 14 Pro 5G i Realme 14 Pro+ 5G w Polsce w momencie polskiej premiery 3 marca 2025 roku wynosiła:

Ceny pozostały zatem na względnie stałym poziomie, choć smartfon Realme 16 Pro 5G z 512 GB pamięci wbudowanej ma 8 GB RAM, podczas gdy poprzednik miał 12 GB. To zapewne wina wyższych cen pamięci. Prawdopodobnie można je winić również za brak jakiejkolwiek promocji na start (poprzednią generację dało się kupić o 200 złotych taniej z okazji premiery). Można zatem powiedzieć, że jednak jest drożej niż w zeszłym roku.

Co oferuje smartfon Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?

Oba modele są bardzo podobne do siebie. Mają zbliżone parametrami wyświetlacze, zaplecze fotograficzne i akumulatory, aczkolwiek „plus” w nazwie Realme 16 Pro+ 5G znalazł się tam nie bez powodu, gdyż ma on ekran o wyższej rozdzielczości i jasności maksymalnej, szybszy RAM i teleobiektyw.

Największą różnicą jest jednak procesor – jeden smartfon ma układ MediaTek Dimensity 7300 Max, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Ponadto sprzedawany w Polsce Realme 16 Pro 5G ma akumulator o mniejszej pojemności niż wersja indyjska (6500 zamiast 7000 mAh), który obsługuje słabsze ładowanie.

Realme 16 Pro 5GRealme 16 Pro+ 5G
smartfon Realme 16 Pro 5Gsmartfon Realme 16 Pro+ 5G
Wyświetlacz6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)		6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
Corning Gorilla Glass 7i
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć8 GB RAM (LPDDR4X),
256 GB (UFS 3.1)		8 GB RAM (LPDDR5X),
256 GB (UFS 3.1)
Slot na microSDNIENIE
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.4)50 Mpix (f/2.4)
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 45 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Łączność5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM
Wymiary i waga162,6×77,6×7,75-7,79 mm,
192 gramy		162,45×76,27×8,49 mm,
198 gramów
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

