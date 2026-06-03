Recenzja Realme 16. Smartfon (nie)jednej sztuczki

Smartfony za niewielką sumę to fajne miejsce dla producentów do eksperymentowania. Tym razem w tym najniższym segmencie chce zabłysnąć Realme 16 z nietypowym rozwiązaniem z tyłu. Pytanie, czy jest to sprzęt równie ciekawy w pozostałych kategoriach.

Smartfon do selfie

Jakie cechy powinien mieć smartfon, którego chcemy wykorzystywać do robienia jak największej liczby zdjęć naszej twarzy? To oczywiste – musi mieć jak najlepszą przednią kamerkę. Co prawda ważny jest również szybki i niezawodny układ mobilny, sporo miejsca na dane czy moduły umożliwiające szybkie przesyłanie fotek na media społecznościowe – jednak bez dobrego obiektywu i sensora się nie obejdzie.

A gdyby tak najlepszym telefonem do zdjęć naszej twarzy nie był ten z wygodnym, przednim aparatem, a ten z dobrą optyką z tyłu? Brzmi jak szalony pomysł, jednak Realme 16 próbuje ugryźć ten pomysł na dość nietypowy sposób. Czy to wystarczy, aby okazać się fajnym telefonem za niewielkie pieniądze?

Specyfikacja Realme 16

CPU MediaTek Dimensity 6400 Turbo GPU Mali-G57 MC2 RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB, UFS 2.2 System operacyjny Android 16 Aparat z tyłu 50 Mpix, przysłona f/1.8, rozmiar matrycy 1/2.93″, długość ogniskowej 26 mm, PDAF Aparat z przodu 50 Mpix, f/2.4, 23 mm Akumulator 6550 mAh, szybkie ładowanie 60 W Łączność i komunikacja Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, microSD tak Gniazdo ładowania USB-C 2.0, OTG Minijack 3,5mm brak Audio stereo Wymiary 158,3 x 75,1 x 8,1 mm Waga 183 g Wodoszczelność i wytrzymałość IP68/IP69K

Pierwsze wrażenia

Trochę szkoda, że regulacje i brak nowych graczy chętnych na wybicie się na rynku sprawił, że otwieranie zarówno smartfonów budżetowych, jak i tych z wyższej półki, oznacza ten sam zestaw składający się co najmniej z urządzenia, makulatury, kabla ładującego i szpilki na tackę SIM. Miłym gestem jest sytuacja, w której udaje się znaleźć trochę miejsca na etui. Na szczęście Realme 16 na dobry początek chce zachęcić mnie do siebie takim właśnie nie-minimalistycznym podejściem.

Podejrzewam, że nie tylko ja po wyjęciu z urządzenia pierwsze, na co zwracam uwagę, to „dziwne” wykończenie wokół pierścienia LED-owego. Jeżeli nie czytaliście tekstów z dnia debiutu urządzenia w Polsce w kwietniu 2026 lub prezentacji sprzętu ze stycznia 2026 roku, spieszę z wyjaśnieniem – to lusterko, którego zadaniem jest pomóc Wam w uchwyceniu jak najlepszego selfie nie za pomocą przedniej kamerki, a dzięki głównemu aparatowi. Do tego jednak jeszcze wrócimy.

Zostając cały czas w okolicach wyspy na aparaty. O ile do wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń, ponieważ całość prezentuje się elegancko i subtelnie, o tyle uwiera mnie małe „kłamstewko”, które udało się przemycić producentowi. Trzeba bowiem rzucić oko na specyfikację, aby przekonać się, że z tyłu tylko jednym aparatem zrobimy zdjęcie – reszta to obiektywy pomocnicze. Cóż, dopóki nikt się o to nie zapyta, to najważniejsze że wygląda na zestaw premium.

Nie mam za to uwag do ogółu urządzenia – pomimo mocnego osadzenia w budżetowej półce, co oznacza zastosowanie plastikowej ramki i plecków, to ciemnoszare wykończenie, łagodne linie na krawędziach i wypłaszczona konstrukcja sprawiają, że całość prezentuje się bardzo schludnie i elegancko.

Kontrastuje to nieco z młodzieżowym vibem tylnego lusterka, które bardziej pasowałoby do młodzieżowej konstrukcji, ale nie lubię być w takich kwestiach przesadnie czepialski.

Wyświetlacz

Realme 16 idzie nieco na przekór trendom – kojarzę bowiem, że jeszcze kilka lat temu w budżetowej półce producenci chętnie montowali jak największe ekrany, co w połączeniu z grubszymi ramkami może i dawało nam sporą powierzchnię pracy, ale za to smartfon rozpychał się w kieszeniach. Panel o przekątnej 6,58 cala sprawił, że producentowi udało się z każdej strony obciąć kilka milimetrów, co pozytywnie wpłynęło na gabaryty urządzenia.

Patrząc na specyfikację ekranu wszystko jest na swoim miejscu. Ekran AMOLED Full HD+ z zagęszczeniem pikseli na poziomie ~400 ppi daje czysty, czytelny obraz z głębokimi czerniami, częstotliwość odświeżania do 120 Hz staje się już rynkowym minimum, a PWM o wartości 2160 Hz w połączeniu z maksymalną jasnością szczytową rzędu 4500 nitów sprawia, że sprzęt ani nie męczy wzroku nocą, ani nie traci czytelności w mocnym świetle dziennym.

To dobra okazja, żeby wspomnieć o dwóch uprzyjemniaczach życia w telefonie, czyli funkcjach Always on Display i trybie nocnym. W pierwszym przypadku mamy do wyboru szeroki wachlarz personalizacji, opierający się na zegarach, wskaźnikach równowagi cyfrowej czy ustawieniu własnego tekstu. Z drugiej strony ustawienia są bardzo proste – do wyboru jest wyłącznie to, co chcemy zobaczyć na ekranie (stan baterii, powiadomienia, sterowanie muzyką). Co do długości działania czy warunków aktywacji jest tylko jeden – 5-6 sekund po zgaszeniu wyświetlacza, a potem uruchamianie wyłącznie w sytuacji kiedy telefon leży ekranem do dołu.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Bardziej zaimponowała mi paleta zmian możliwa w trybie nocnym. Włączając tryb snu, oprócz często spotykanej opcji ustalania harmonogramu, Realme 16 pozwala na podkręcenie ciepłej barwy ekranu do niesamowitego poziomu, dodanie „tekstury papieru”, czyli szumu na UI z opcją dostosowania intensywności, oraz możliwość przełączenia się do trybu monochromatycznego – można to zrobić w każdym telefonie z Androidem z poziomu „opcji programisty”, ale umówmy się że wyróżnienie opcji w nakładce jest o wiele przystępniejsze „dla Kowalskiego”.

Wydajność

Zadaniem urządzeń pokroju Realme 16 nie jest oczywiście posiadanie najdłuższego słupka w benchmarku. Ważniejsze jest przekonanie się własnym wzrokiem i palcami, czy system jest wystarczająco responsywny, żeby właściciel nie osiwiał od ewentualnych przycięć i wysypujących się aplikacji. Choć nazwa MediaTek Dimensity 6400 Turbo na papierze brzmi dumnie, nie należy spodziewać się cudów w testach syntetycznych.

Zarówno „suchy” GeekBench 6, jak i bardziej wizualny 3DMark w Wild Life, potwierdzają, że rankingowo smartfon musi zadowolić się pozycją na dole stawki. Drobnym pocieszeniem jest test CPDT, w którym widać, że producent zdecydował się na technologię UFS 2.2, dającą niezłe wyniki, jeżeli chodzi o prędkość zapisu i odczytu danych (przynajmniej w porównaniu do stosowanego jeszcze kilka lat temu standardu eMMC 5.1).

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Aby nieco podratować sytuację, Realme zaimplementowało Tryb GT, którego zadaniem ma być odblokowanie dodatkowych mocy przerobowych kosztem wyższych temperatur i niższej stabilności. Biorąc pod uwagę temperaturę urządzenia, spadek stabilności i wartości najlepszej i najgorszej pętli to w przypadku syntetycznego stress testu Wild Life nie widać różnicy z włączonym „doładowaniem”.

Podobne wrażenie dotyczy gier mobilnych – kilkanaście minut z Zenless Zone Zero czy Grid: Autosport nie sprawiło, by sprzęt przekroczył barierę 33∘C. Ustawienia, na jakich dało się wygodnie grać, w przypadku pierwszego tytułu oscylowały wokół minimum w postaci sztywnych 30 klatek na sekundę i wyłącznie podbicia jakości modeli na „średni”.

Realme UI

Jeżeli ktoś zastanawia się, w jaki sposób niektórym producentom udaje się zejść z ceną urządzenia względem rywali, najlepiej jest spojrzeć na szufladę z aplikacjami smartfona, do którego nie kopiujemy danych z poprzednika.

Liczba casualowych gierek i aplikacji, które nie każdemu są potrzebne do szczęścia, jest lekko oszałamiająca. Tyle dobrego, że jeszcze nikt nie próbuje uniemożliwić ich odinstalowania, więc wystarczy 1-2 minuty, aby przeczyścić system z niepotrzebnych nam dodatków.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Po takiej operacji Realme UI ujawnia swój potencjał. To przyjemna nakładka z rozbudowanymi opcjami personalizacji i funkcjami, które nie zawsze występują nawet w droższych modelach. Oprócz wymienionego wyżej Trybu GT jest też rozbudowany tryb nocny, pomiar tętna z pomocą czytnika linii papilarnych czy minikapsułka, która pozwala na szybki podgląd odtwarzanej muzyki czy służy jako dodatkowy wyświetlacz do minutnika. Takie smaczki czasami przypominają, że nakładka to coś więcej niż inny zestawu tapet i układ sekcji z ustawieniami.

Audio i haptyka

Jakość dźwięku stanowi mocną niewiadomą w przypadku smartfonów i okazją do niespodzianki – zdarza się czasami, że flagowiec zagra płytko i bezuczuciowo, a smartfon ze średniej półki pozytywnie zaskoczy głębią basu i wyraźnymi tonami wysokimi – którą ścieżkę obiera Realme 16?

(Nie)spodziewane jest nad wyraz budżetowo. Na całym spektrum głośności sprzęt gra niewiarygodnie płasko, przez co żadna częstotliwość nie jest w stanie zabłysnąć – słabe basy nie pozwalają dobrze wybrzmieć średnim tonom, a wysokie częstotliwości po prostu znikają w tym całym tłumie i hałasie.

Jeżeli jednak nie zależy komuś, żeby smartfon brzmiał lepiej niż najtańszy głośnik Bluetooth i jedyne, co się liczy, to ogólna głośność, to dodam na marginesie, że znalazło się też miejsce na końcu skali na tryb „głośność 300%”.

O niebo lepsze zdanie mam o dostępnej w smartfonie haptyce. Choć silnik wibracyjny nie ma rozbudowanego systemu pod kątem efektów i całość opiera się głównie na długości działania, to jest on na tyle mocny, że jesteśmy w stanie poczuć dzwoniący telefon w kieszeni, a klawiatura czy odblokowywanie urządzenia daje przyjemny, głęboki feeling w trakcie aktywacji.

Łączność i zabezpieczenia

W kwestii dostępnych modułów, Realme 16 postanowił nie wychylać się przesadnie w swojej specyfikacji, więc znajdziemy w niej Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, obsługujące zakres 2,4 oraz 5 GHz, a także NFC czy GPS. Miłym dodatkiem jest obecność portu podczerwieni, który dzięki dedykowanej aplikacji umożliwia używanie smartfona jako uniwersalnego pilota.

Każdy z wymienionych wyżej modułów nie sprawiał żadnych problemów w trakcie codziennego użytkowania – parowanie BT przechodziło bez problemu, połączenie z domowym internetem było stabilne, a GPS nie wariował w trakcie jazdy samochodem bez względu na warunki.

To dobry moment, żeby wspomnieć również dwa zdania o samych połączeniach. Realme 16 nie wyłamuje się ze schematu i zarówno mikrofon, jak i głośnik, spełniały swoje zadanie wzorowo. Uczestnicy rozmów nie zwracali uwagi na gorszą jakość połączenia czy problemy z usłyszeniem mnie i vice versa – nie zauważyłem, aby dźwięk był gorszy.

Akumulator i czas pracy

Nieważne, czy jesteś dzisiaj budżetowcem za lekko ponad tysiaka, czy flagowym kombajnem niebezpiecznie zbliżającym się do pięciocyfrowej kwoty zakupu – w 2026 roku wypada zaoferować w klasycznym smartfonie coś więcej niż ogniwo o pojemności 5000 mAh.

Nie inaczej jest w przypadku Realme 16, gdzie zdecydowano się na akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 6550 mAh. W tandemie z niewysilonym układem mobilnym liczyłem na to, że używając telefonu w typowych dla siebie scenariuszach z ładowarką będę się witał raz na kilka dni.

W przypadku korzystania w większości z domowego Wi-Fi, z SoT na średnim poziomie 1,5 godziny dziennie, bez większego problemu udało mi się przebić barierę działania przez ponad 100 godzin. Częstsze sięganie po telefon poza domem czy robienie dużej ilości zdjęć sprawiają, że trudniej byłoby osiągnąć 4 dni działania, jednak nawet w dzień, w którym spędziłem sporo czasu na graniu nie sprawił, że telefon wymagał ładowania w ciągu 24 godzin.

(Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Jeżeli skorzystacie z kompatybilnej ładowarki, ładowanie z mocą 60 W powinno wynieść mniej niż 60 minut w scenariuszu od ~10% do 100%. W moim przypadku uniwersalna ładowarka umożliwiła maksywalnie 45 W, co pozwalało smartfonowi naładować się do pełna w lekko ponad godzinę.

Fotografia – jakie zdjęcia robi Realme 16?

Może nie jest to gigantyczny sekret, ale przyznam Wam się, że czasami testowanie możliwości fotograficznych smartfonów potrafi być wyczerpujące. Szukanie odpowiednich punktów, prezentacja zróżnicowanych scenariuszy i badanie od dwóch do nawet czterech obiektywów naraz to czasochłonne zajęcie – dlatego cieszy mnie niezmiernie, że Realme zdecydowało się na tylko jedno oczko z tyłu i z przodu dla „szesnastki”. Każde oferuje maksymalną rozdzielczość 50 Mpix, jednak różnią się wartością przysłony, długością ogniskowej i rozmiarem matrycy.

Pomijając wycenę urządzenia na polskim rynku muszę przyznać, że zdjęcia potrafią doprowadzić do mikrozachwytów. Aparat dobrze odcina dalszy plan, zachowując na pierwszym odpowiednią szczegółowość obiektów i charakteryzując się przyjemną dla oka, lecz nieprzesyconą kolorystyką. Jest jeden, paskudny warunek do spełnienia – odpowiednie warunki.

Ze względu na mały rozmiar sensora wystarczy zamienić pełne słońce na pochmurny wieczór i z automatu dostajemy na zdjęciach utratę ostrości na krawędziach i większe szumy. Z tego samego powodu fotografie szerokiego planu wyglądają tak, że trawiaste pole – zamiast sielskiego klimatu, zachęcającego do liczenia źdźbeł trawy – czasami wygląda jak prezentacja zielonego budyniu.

x1 x2 x1 x2 x2 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Co się tyczy zakresu pracy cyfrowego zoomu, aplikacja pozwala na powiększenie zdjęcia aż 10-krotnie. Brak mocnego algorytmu podkręcającego ostrość sprawia, że zdjęcia szybko zaczynają wychodzić lekko nieostre. Dużo jednak znowu zależy od oświetlenia – bezchmurne niebo i godziny popołudniowe, w połączeniu z 5-krotnym przybliżeniem, czasami dają jeszcze całkiem akceptowalny dla oka efekt. Gdybym jednak używał Realme 16 na co dzień, wstrzymałbym się z używaniem jakiegokolwiek zbliżenia.

x1 x2 x5 x10 x1 x2 x x2 x5 x10 x1 x2 x5 x10 x1 x2 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

A co ze zdjęciami nocnymi? Ponownie – zasad rządzących fotografią nie oszukacie. Niewielka matryca sprawia, że dociera do niej niewiela światła, więc każde źródło jest na wagę złota.

Sprawy nie ułatwiają dwa fakty. Pierwszy – tryb Ultra Night niespecjalnie próbował wydłużyć czas naświetlania czy ratować ujęcia algorytmami i różnica jest moim zdaniem delikatna, żeby nie powiedzieć pomijalna. Drugi – dedykowany tryb nocny nie współpracuje z lampą błyskową.

x1, auto x1, Ultra Night x1, auto x1, Ultra Night x1, auto x2, auto x1, Ultra Night x2, Ultra Night x1, auto x2, auto x5, auto x10, auto x1, Ultra Night x2, Ultra Night x5, Ultra Night x10, Ultra Night x1, auto, lampa błyskowa x1, auto, lampa błyskowa x1, auto x1, Ultra Night x1, auto x1, Ultra Night fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Ze względu na lusterko, o którym wiecie z początku recenzji, tym razem sekcja poświęcona przedniej kamerce będzie wyglądała nieco inaczej. Postanowiłem nie tylko przyjrzeć się temu, jak prezentują się fotki i jak radzi sobie algorytm odpowiedzialny za tryb portretowy – postanowiłem sprawdzić, czy lusterko faktycznie potrafi spełnić swoje zadanie.

Wychodzi na to, że rozwiązanie jest równie działające, co nieintuicyjne. Faktycznie widać swoje odbicie i pozwala to na robienie zdjęć tylnym aparatem. (Pro tip: pomaga w tym przypisanie akcji wywołania zdjęcia do np. przycisku ściszania dźwięku). Problem leży w fakcie, że kiedy nasza twarz znajduje się idealnie w lusterku oznacza to, że nie jest ona w centrum kadru – w końcu aparat znajduje się na lewo od powierzchni, którą widzimy. Do tego lustro obejmuje o wiele mniej, niż widać na faktycznym zdjęciu, przez co możemy nie zauważyć na drugim planie czegoś, czego akurat nie chcemy uchwycić na fotografii.

Z tej sytuacji są dwa wyjścia – albo trzeba kadrować zdjęcia ręcznie, co sprawia, że automatycznie zmieniamy ich proporcje, albo nauczyć się, że twarz musi lekko wyjeżdżać z lusterka. W zależności od tego, jak trzymamy telefon, może to być przesunięcie do lewej krawędzi w przypadku pionowych kadrów lub złapanie oczu w centrum odbicia.

przód, x1 przód, x0.8 przód, x1 przednia kamera, x1 aparat z tyłu + twarz w centrum lustra przednia kamera, x1 aparat z tyłu + twarz w centrm lustra fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Na koniec zostawiłem informacje o trybie portretowym i filmach. Niestety, w pierwszym przypadku algorytm wykrywa wyłącznie ludzką sylwetkę, co odbiera aparatowi kolejne możliwości zabłyśnięcia. W drugim – jakość nagrań to skromne 1080p i 30 klatek na sekundę. Na pocieszenie powiem, że nie prezentują się one najgorzej, a oprogramowanie umożliwa wykorzystanie całego zakresu przybliżenia, od 1x do 10x.

Podsumowanie

Realme 16 okazał się dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Spodziewałem się urządzenia, w którym postawiono na znajomą dla oka stylistykę i pojedynczą sztuczkę w postaci „lusterka wstecznego” po to, aby odpuścić sobie solidne podstawy w pozostałych kategoriach. Tymczasem szesnastka nie potrzebuje tego, aby zasłużyć na solidną ocenę w teście. Zaskakuje czasem pracy, komfortowymi proporcjami czy UI, w którym personalizacji ekranu mogłyby się uczyć o wiele drożsi rywale.

Nie ma co ukrywać, że jeden aparat z tyłu, który nie w każdym scenariuszu daje radę, słabe głośniki czy lusterko wymagające nauki mogą odstraszyć osoby szukające prawdziwego wszechstronnego kombajnu. Część z tych zarzutów to po prostu kompromisy, na które trzeba iść, jeżeli chce się zaoferować coś w konkurencyjnej cenie. A że czasy mamy niełatwe, to i trudniej stworzyć coś budżetowego i równie dobrego, co konstrukcje sprzed roku czy dwóch.

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