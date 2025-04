Użytkownicy Apple Watchy mogą w tym roku dostać sporą paczkę z nowościami

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to tegoroczny watchOS będzie odczuwalną zmianą dla użytkowników Apple Watchy. Co prawda, nie będzie to rewolucja, ale zestaw nowości zobaczymy od razu po zainstalowaniu aktualizacji.

watchOS w nowych szatach

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że iOS, iPadOS i macOS doczekają się większych zmian wizualnych. Producent iPhone’ów ma bowiem wprowadzić interfejs, który będzie inspirowany językiem projektowania pokazanym już w visionOS, czyli systemie operacyjnym dla gogli Apple. Wypada dodać, że charakteryzuje się on m.in. zastosowaniem efektu matowego szkła w wielu elementach interfejsu.

Następnie poznaliśmy możliwy wygląd iOS 19. Jeśli faktycznie pojawią się takie zmiany, to Apple szykuje naprawdę duży zestaw nowości, zarówno w przypadku całego systemu operacyjnego, jak i poszczególnych aplikacji. Dotychczas jednak nie było wiadomo, co z oprogramowaniem Apple Watchy – czy firma też zastosuje nowy wygląd czy jednak pozostanie przy tym dotychczasowym.

Nowe informacje wskazują, że zespół Tima Cooka ma zrealizować ten pierwszy scenariusz, czyli wprowadzić do watchOS interfejs inspirowany visionOS. Pozwoli to zachować większą spójność z nowym oprogramowaniem iPhone’ów, iPadów czy Maców. Możemy więc spodziewać się chociażby większej liczby przezroczystych elementów..

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co więcej, Apple ma pracować nad kilkoma pomysłami na ekran główny. Możliwe, że zmiany wpłyną nie tylko na sam wygląd, ale również na korzystanie i obsługę Apple Watchy. Nie nastawiałbym się na jakąkolwiek rewolucję, ale raczej na ewolucję dotychczasowych pomysłów, które zostaną ubrane w nowe szaty.

Dowiedzieliśmy się też, że trwają prace nad wdrożeniem wybranych funkcji Apple Intelligence do tvOS (przystawki Apple TV) i watchOS (początkowo tylko nowy Apple Watch Ultra). Podobno firma z Cupertino ma stworzyć specjalny procesor do Watcha Ultra, który pozwoli wykorzystać potencjał AI. Oczywiście z czasem ten układ lub jego nieco zmieniona wersja powinna trafić do pozostałych Watchy.

Na potwierdzenie przedstawionych rewelacji trzeba jeszcze trochę poczekać. Przypominam, że WWDC 2025 odbędzie się na początku czerwca. Wówczas pokazany zostanie watchOS i pozostałe nowe systemy operacyjne. Następnie ruszą testy beta, a w okolicach jesieni Apple powinno wydać stabilne wersje oprogramowania. watchOS 12 trafi na Apple Watcha Series 10 i kilka starszych generacji smartwatchy.

Rick’s Rescue – wideo przedstawia genialną funkcję Apple Watcha

Słyszeliśmy już wiele historii, które opisują ludzi uratowanych przez smartwatche z Cupertino. Otóż Watche wyposażone są w funkcje pozwalające sprawne wezwać pomoc. Do tego dochodzą rozwiązania, których zadaniem jest wykrycie kryzysowej sytuacji i automatyczne wezwanie służb. Można więc całkiem sporo wad wytknąć tym zegarkom, ale wspomniane funkcje są akurat świetne i godne pochwalenia.

Apple postanowiło wykorzystać taką historię w nowym filmie promocyjnym zatytułowanym Rick’s Rescue. Przedstawia on przypadek Ricka Shearmana, porwanego przez prąd morski w głąb morza.

Doświadczony pływak, przebywający od dłuższego czasu w wodzie, nie miał już siły walczyć z falami i prawdopodobnie, gdyby nie Apple Watch, cała historia zakończyłaby się tragicznie. Resztkami sił Rick utrzymywał się na powierzchni wody i wówczas skorzystał z funkcji Alarmowe SOS na swoim zegarku. Pozwoliło mu to skontaktować się ze służbami, które na miejsce wysłały śmigłowiec.

Owszem w wielu scenariuszach Watcha można określić tylko kolejnym gadżetem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ratuje on życie.