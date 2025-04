Ruszył system e-Wybory. Sprawdź, jak dopisać się do spisu wyborców

Już 18 maja 2025 roku odbędą się wybory prezydenckie. Jak głosować za granicą? Dopisanie się do listy wyborców ułatwia system e-Wybory, który został już oficjalnie uruchomiony. Wyjaśniamy, jak z niego skorzystać, a przy okazji podpowiadamy, w jaki sposób zmienić miejsce głosowania w kraju.

System e-Wybory został uruchomiony. Ułatwia głosowanie za granicą

Oficjalnie uruchomiony został system e-Wybory, nad którym opiekę sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To nie przypadek, ponieważ narzędzie kierowane jest wyłącznie do osób, które chcą głosować za granicą. I tutaj od razu ważna uwaga: system nie służy do głosowania przez internet, a jedynie umożliwia dopisanie się do spisu wyborców w jednym z zagranicznych obwodów.

Jak to działa? Należy udać się na stronę ewybory.msz.gov.pl, a następnie wcisnąć pierwszy z trzech przycisków u spodu strony: Rozpocznij rejestrację. Po zapoznaniu się z informacją na temat przetwarzania danych musisz wybrać kraj i komisję, w której chcesz głosować, po czym wypełnić formularz rejestracyjny.

W tym ostatnim trzeba podać dane osobowe, takie jak:

numer PESEL,

numer paszportu lub dowodu osobistego (w krajach, gdzie jest on respektowany),

adres pobytu,

adres e-mail lub numer telefonu,

a także nazwisko rodowe matki – w celu uwierzytelnienia.

Po wszystkim wystarczy tylko zapisać i przesłać formularz online. W przypadku, gdy niemożliwe jest dla Ciebie skorzystanie z tego narzędzia, a mimo to chcesz dopisać się do spisu wyborców głosujących za granicą, to pamiętaj, że możesz też zrobić to osobiście. Należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w placówce konsularnej. Niektóre z nich udostępniają wzory wniosków na swoich stronach internetowych i pozwalają na ich przesłanie e-mailem.

System eWybory już otwarty! 🗳️



Jeśli w dniu wyborów na Prezydenta RP będziesz przebywać za granicą, wybierz jeden z ponad 500 obwodów głosowania i zapisz się do niego już dziś!



Wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie www oraz stronach 🇵🇱 placówek zagranicznych ⬇️ — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 10, 2025

A jak dopisać się do spisu wyborców w kraju?

Jeśli chodzi o osoby, które chcą oddać głos na swojego kandydata w kraju, to automatycznie są wpisane do spisu wyborców w obwodzie odpowiednim dla ich adresu zameldowania. Jeśli jednak tego dnia nie będzie Cię na miejscu i chcesz zmienić miejsce głosowania, to również możesz to zrobić przez internet.

Opcje są dwie – w zależności od tego, czy chcesz zmienić obwód głosowania na stałe, czy też tylko jednorazowo zmienić miejsce głosowania. Kliknij jeden z linków, aby przejść na rządowy portal internetowy, a tam wciśnij przycisk Złóż wniosek. Następnie zaloguj się, wykorzystując profil zaufany, podaj wymagane informacje i elektronicznie podpisz wniosek. W ciągu pięciu dni odpowiedź pojawi się na Twojej skrzynce ePUAP.