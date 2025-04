Oppo Watch X2 Mini oficjalnie. Atrakcyjny wygląd to dopiero początek zalet

Podejrzewam, że nie tylko ja chciałbym zobaczyć Oppo Watch X2 Mini w Europie. Mamy bowiem do czynienia z niedużym smartwatchem z atrakcyjną wizualnie kopertą, a także zestawem ciekawych rozwiązań.

Oppo Watch X2 Mini zapowiada się intrygująco

Dziś, obok zdecydowanie zachwycającej premiery Oppo Find X8 Ultra, został zaprezentowany smartwatch Oppo Watch X2 Mini. W przeciwieństwie do wspomnianego smartfona nie jest to sprzęt z możliwie najwyższej półki, który pod każdym względem ma rywalizować z najlepszymi na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że Watch X2 Mini to urządzenie zasługujące na uwagę.

Zanim przejdziemy dalej, warto zaznaczyć, że na początku lutego zadebiutował Oppo Watch X2, który jest bliźniakiem dostępnego u nas modelu OnePlus Watch 3. Byłoby naprawdę miło, gdyby firma zastosowała podobne podejście w przypadku Oppo Watch X2 Mini i wprowadziła u nas OnePlus Watcha 3 Mini. W końcu smartwatch z logo OnePlus to świetny model, aczkolwiek jego duży ekran niekoniecznie może dobrze wyglądać na szczuplejszych nadgarstkach.

Co więc oferuje dziś zaprezentowany zegarek? Otrzymujemy 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Jego maksymalna jasność wynosi 1000 nitów. Na pokładzie znalazł się procesor Snapdragon W5, któremu towarzyszy wspomagająca jednostka BES2800BP. We wnętrzu znajdziemy jeszcze 2 GB RAM i 32 GB na dane. Pojemność akumulatora to natomiast 354 mAh.

Zastosowanie dwóch procesorów, a także dwóch systemów operacyjnych (ColorOS Watch 7.0 + RTOS), ma na celu odczuwalne wydłużenie czasu pracy bez ładowarki. W trybie oszczędzania energii, czyli korzystanie z układu BES2800BP i systemu RTOS, zegarek ma wytrzymać do 7 dni. Z kolei w trybie inteligentnym, w którym Oppo Watch X2 Mini automatycznie przełącza się pomiędzy dwoma systemami, możemy liczyć na 2,5 dni pracy.

Mamy zestaw trybów sportowych, GPS, NFC (tak, dostępne są płatności), Bluetooth 5.2, a także Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Nie zabrakło czujnika tętna, pomiaru natleniania krwi czy funkcji zbierania danych na temat snu. Co więcej, zegarek obsługuje eSIM. Obudowa charakteryzuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68 / 5 ATM, więc bohater tekstu sprawdzi się podczas pływania.

Oppo Watch X2 Mini – ceny i dostępność

Obecnie smartwatch Oppo Watch X2 Mini dostępny jest w przedsprzedaży na rynku chińskim. Za model w kolorze czarnym lub białym należy zapłacić 1799 juanów (równowartość około 938 złotych). Z kolei wersja złota, która ma 18-karatową powłokę, wyceniona jest na 2099 junaów (równowartość około 1095 złotych).