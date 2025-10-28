Oppo Find X9 i Find X9 Pro w Polsce. Flagowce pełną gębą

Niespełna dwa tygodnie temu oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Oppo Find X9 oraz Oppo Find X9 Pro. Dzisiaj odbywa się ich globalna premiera i równocześnie oba modele zadebiutowały w Polsce. Spójrzmy na ich ceny oraz na to, co otrzymujemy w zamian. Proponuję też porównanie ich specyfikacji z poprzednikami.

Polska premiera Oppo Find X9 oraz Oppo Find X9 Pro. Jest promocja na start

Żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do konkretów. Na polskim rynku od 28 października 2025 roku możemy kupić oba urządzenia:

Oppo Find X9 z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 4599 złotych ,

z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje , a Oppo Find X9 Pro z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 5499 złotych.

Aby uczcić premierę, producent przygotował ofertę na start. Wygląda to tak, że za smartfon Oppo Find X9 w promocji zapłacimy tylko 3999 złotych, co brzmi jak świetna okazja. Zarówno w przypadku modelu podstawowego, jak i Oppo Find X9 Pro możemy w dodatku liczyć na gwarancję wydłużoną z 2 do 3 lat. Oferta obowiązuje od 28 października do 11 listopada 2025 roku.

Co oferują smartfony Oppo Find X9 i Oppo Find X9 Pro?

Sercem jednego i drugiego modelu jest absolutnie topowy chipset MediaTek Dimensity 9500, wykonany w procesie technologicznym 3 nm. Został wyposażony w procesor główny o taktowaniu sięgającym 4,21 GHz, jednostkę graficzną Mali G1-Ultra, oferującą o 33% wyższą wydajność niż poprzedniczka, oraz zaawansowany procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji. AI w nowych modelach odgrywa szczególnie istotną rolę, znajdując się w sercu systemu ColorOS 16, bazującego na Androidzie 16. Nastaw się też na 5 dużych aktualizacji.

Oppo Find X9 po lewej i Oppo Find X9 Pro po prawej (fot. Oppo)

W obu smartfonach obraz wyświetlany jest na panelach AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 3600 nitów. Przy tym podstawowy model cechuje się przekątną 6,59 cala, a wariant z dopiskiem Pro jest większy – ma 6,78 cala. Producent chwali się również najsmuklejszą w swoim katalogu ramką wokół ekranu (zaledwie 1,15 mm) oraz możliwością obniżenia jasności nawet do 1 nitu.

Poza ekranami urządzenia różnią się też pojemnością akumulatorów, przy czym w obu przypadkach jest ona naprawdę duża – wynosi 7025 mAh w Dziewiątce i 7500 mAh w Dziewiątce Pro. Możemy również liczyć na szybkie ładowanie z mocą 80 W (przewodowo) lub 50 W (bezprzewodowo) i ładowanie zwrotne z mocą 10 W. Producent obiecuje ponadto utrzymanie 80% pojemności po 5 latach użytkowania.

Seria Oppo Find X9 (fot. Oppo)

Różnią je przede wszystkim aparaty

Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma urządzeniami jest jednak zestaw aparatów. Podstawowy Oppo Find X9 ma:

główny aparat 50 Mpix (f/1.6) z OIS – sensor Sony LYT-808, domyślnie rejestrujący zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości,

peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6) z OIS – sensor Sony LYT-600, oferujący 3-krotny zoom optyczny bez strat jakości,

a także ultraszerokokątny moduł 50 Mpix (f/2.0) – sensor Samsung Isocell JN5.

Z kolei smartfon Oppo Find X9 Pro został wyposażony w:

główny aparat 50 Mpix (f/1.5) z OIS – sensor Sony LYT-828 w formacie 1/1,28″ z technologią potrójnej ekspozycji w czasie rzeczywistym,

peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix (f/2.1) z OIS – sensor w formacie 1/1,56″ opracowany we współpracy z Hasselblad, oferujący 3-krotny zoom optyczny i 13,2-krotny zoom bez strat w 4K,

a także ten sam ultraszerokokątny moduł 50 Mpix (f/2.0) – sensor Samsung Isocell JN5.

Z przodu natomiast Oppo Find X9 – tak jak poprzednik – ma kamerkę 32 Mpix (f/2.4), podczas gdy Oppo Find X9 Pro robi krok naprzód i oferuje aparat 50 Mpix (f/2.0). Umożliwia on nagrywanie wideo w jakości 4K/60fps, a z tyłu można liczyć nawet na 4K/120fps.

Podsumujmy…

Specyfikacja Oppo Find X9 vs Oppo Find X9 Pro + porównanie z poprzednikami:

Oppo Find X8 Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro Oppo Find X8 Pro Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

do 4500 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

do 3600 nitów 6,78 cala,

LTPO AMOLED,

2772×1272 piksele,

120 Hz,

do 3600 nitów 6,78 cala,

LTPO AMOLED,

2780×1264 piksele,

120 Hz,

do 4500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; do 3,62 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; do 3,62 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

256 GB (UFS 4.0) 12 GB RAM,

512 GB (UFS 4.1) 16 GB RAM,

512 GB (UFS 4.1) 16 GB RAM,

512 GB (UFS 4.0) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.5) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

200 Mpix (f/2.1) z OIS – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3x,

50 Mpix (f/4.3) z OIS – teleobiektyw 6x Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.4) Akumulator 5630 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 7025 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 7500 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 5910 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC System Android 15 (ColorOS 15) Android 16 (ColorOS 16) Android 16 (ColorOS 16) Android 15 (ColorOS 15) Wymiary i waga 157,35×74,33×7,85 mm,

193 gramy 157×73,9×8 mm,

203 gramy 161,3×76,5×8,3 mm,

224 gramy 162,27×76,67×8,24 mm,

215 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Z opiniami warto się jeszcze wstrzymać, ale sama specyfikacja stanowi obietnicę naprawdę udanych smartfonów z najwyższej półki.