Nowy Honor X6b Plus jest przeciętny do granic możliwości. Może jednak o to chodzi?

Zwykle producenci starają się, aby każde ich urządzenie czymś się wyróżniało. Nowy smartfon Honor X6b Plus jest natomiast przeciętny aż do bólu – nie oferuje nic wyjątkowego, szczególnego. Może jednak ta „przeciętność” przysporzy mu popularności?

Przeciętny smartfon Honor X6b Plus ma jednak dość przyzwoitą specyfikację techniczną

Mimo że nowy smartfon Honor X6b Plus nie wybija się ponad przeciętność, oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną, która jak najbardziej może zaspokoić oczekiwania wielu użytkowników. Konkretniej tych mniej wymagających, ale jednocześnie takich, którzy nie chcą korzystać z totalnego paździerza.

Smartfon Honor X6b Plus wyposażono w wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ekran osiąga jasność do 780 nitów i w górnej części ma wycięcie w kształcie litery „V”. Umieszczono w nim 5 Mpix aparat z przysłoną f/2.2.

Po drugiej stronie, tj. na panelu tylnym, smartfon Honor X6b Plus ma dwa aparaty. Główny cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i jasnością f/1.8, podczas gdy drugi – do pomiaru głębi – ma 2 Mpix i f/2.4. Ponadto producent wspomina jeszcze o dodatkowej „soczewce pomocniczej”.

Honor X6b Plus (źródło: Honor)

Tym, czego natomiast nie widać, jest procesor MediaTek Helio G85, współpracujący z 8 GB RAM. Pamięć wbudowana ma z kolei 256 GB. Akumulator zaś cechuje się pojemnością 5200 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy maksymalnie 35 W.

Ponadto na liście parametrów smartfon Honor X6b Plus ma m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz system Android 14 z nakładką MagicOS 8.0. Całe urządzenie ma wymiary 163,59×75,33×8,39 mm, waży 192 gramów i będzie dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, niebieskiej i różowej (która mieni się też na złoto). Producent deklaruje też wysoką odporność na uszkodzenia.

Honor X6b Plus (źródło: Honor)

Smartfon Honor X6b Plus na razie jest bezcenny, ale nie powinien być drogi

Model ten widnieje już na stronie producenta, ale nie ujawniono jego ceny. Patrząc jednak na specyfikację techniczną, powinien to być tani smartfon, który bez problemu będzie mógł zasilić ranking smartfonów do 1000 złotych.

Na koniec warto zauważyć, że jest on bliźniaczo podobny do modelu Honor X6b, który był dostępny w Polsce – oferuje jedynie więcej RAM (i nie występuje w czarnej wersji kolorystycznej).